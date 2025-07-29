AYM’den Emsal ByLock Kararı: Adil Yargılanma Başvurusu Reddedildi

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ByLock kullanımına dair verdiği ihlal kararını gerekçe göstererek yargılamanın yenilenmesini isteyen Fatih Dilbaz’ın bireysel başvurusunu değerlendirdi. AYM, başvuruyu konu bakımından yetkisizlik gerekçesiyle kabul edilemez buldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Genel Kurul’da alındı. Karara yalnızca üye Yusuf Şevki Hakyemez karşı oy kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fatih Dilbaz, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2018 yılında “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararda ByLock kullanımı aleyhe delil olarak değerlendirilmişti. Bu karar Yargıtay tarafından da onanarak kesinleşti.

Dilbaz, 2023 yılında AİHM’in Yüksel Yalçınkaya kararına atıfla yargılamanın yenilenmesini talep etti. Ancak bu talep mahkeme tarafından reddedildi. İtirazı da sonuçsuz kalan Dilbaz, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

AYM: YETKİ DIŞI

Başvuruda, AİHM’in ihlal kararı dikkate alınmadan yargılamanın yenilenmesinin reddedilmesinin adil yargılanma hakkını ihlal ettiği öne sürüldü. Ancak AYM, başvurunun adil yargılanma hakkı kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

Mahkeme, daha önce verdiği Nihat Akbulak ve Naciye Çoruh kararlarına atıf yaparak, yargılamanın yenilenmesi talebinin reddinin “suç isnadına ilişkin bir yargısal süreç” oluşturmadığını belirtti. Bu nedenle başvurunun konu bakımından yetki alanı dışında kaldığına karar verildi.

KARARIN ÖNEMİ

Bu karar, AİHM’in Yalçınkaya kararının Türkiye’deki iç hukuk yollarında nasıl değerlendirileceği konusunda önemli bir örnek oluşturdu. AYM, benzer içerikteki başvuruların doğrudan ihlal sayılmayabileceğini göstererek, içtihadında sınırlayıcı bir yorum benimsedi.