Mahkeme 'Anayasaya Aykırı' Dedi: Süresiz Nafaka AYM Gündeminde! Çıkacak Karar Emsal Olacak

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Antalya’da boşanmak isteyen bir çiftin davasında süresiz nafaka meselesi, Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Evliliklerinin henüz bir yılı dolmadan boşanmak isteyen çiftin davasına bakan Antalya 12. Aile Mahkemesi, süresiz nafakanın Anayasa’ya aykırı olabileceği yönünde görüş bildirerek kritik bir adım attı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, davacı kadın, boşanma dilekçesinde 8 bin TL yoksulluk nafakası, 500 bin TL maddi ve 500 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu. Ayrıca, nafaka tutarının her yıl TÜFE oranında artırılmasını da istedi. Ancak mahkeme, talepleri değerlendirmeden önce süresiz nafaka düzenlemesini içeren Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkeme ara kararında, süresiz nafakanın yeni aile kurma, mülk edinme ve kişisel refah gibi hakları olumsuz etkilediğini belirtti. Bu uygulamanın, bireyin özel hayatı, mülkiyet hakkı ve aile kurma özgürlüğü gibi temel haklarını kısıtladığını savunan mahkeme; düzenlemenin Anayasa’nın 2, 10, 20, 35 ve 41. maddelerine aykırılık taşıdığını kaydetti.

AYM ESASTAN İNCELEYECEK

Anayasa Mahkemesi, yapılan başvuruyu geçtiğimiz hafta ön incelemeye aldı. Yüksek Mahkeme, başvuruyu “kabul edilebilir” bularak esastan incelemeye karar verdi. Bu gelişmeyle birlikte süresiz nafaka tartışması, Türkiye'nin en yüksek yargı organı tarafından ele alınacak.

Anayasa Mahkemesi’nin vereceği karar, gelecekteki nafaka düzenlemelerini doğrudan etkileyecek ve benzer davalar için emsal teşkil edecek.

Kaynak: Habertürk