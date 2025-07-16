İETT Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Arnavutköy'de Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri yaktı. Deliklikaya-Arnavutköy seferini yapan İETT otobüsü ile bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada 65 yaşındaki otomobil sürücüsü İhsan Kayacan olay yerinde yaşamını yitirdi.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken, araç içinde sıkışan İhsan Kayacan için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin tüm çabalarına rağmen ağır yaralı sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Kayacan'ın cenazesi, incelemelerin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Kazanın ardından Hadımköy Yolu Caddesi uzun süre araç trafiğine kapatıldı. Kaza yapan araçlar kaldırılana kadar cadde boyunca yoğunluk yaşanırken, İETT otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA