Ahmet Özer'in Tutukluluk Haline İtiraz

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in avukatları, Özer'in tutukluluk haline itiraz dilekçesi yazarak İstanbul 10’uncu Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruda bulundu. Dilekçede Özer hakkında devam eden tutukluluğun hukuka aykırı olduğunu belirtildi.

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Ahmet Özer'in Tutukluluk Haline İtiraz
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“Kent Uzlaşısı Davası” olarak bilinen ve "terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada hakkında tahliye kararı verilen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, bu dosyada hakkında mevcut bulunan tutuklama kararı nedeniyle cezaevinden çıkamamıştı.

Ahmet Özer'in Tutukluluk Haline İtiraz - Resim : 1

ÖZER İÇİN TAHLİYE TALEBİ

Ahmet Özer’in avukatları, Özer'in tutukluluk haline itiraz etti. Avukatlar Prof. Dr. Hasan Sınar ve Hüseyin Ersöz Özer hakkında devam eden tutukluluğun, hukuka aykırı olduğunu belirterek, İstanbul 10’uncu Sulh Ceza Hakimliği'ne İstanbul 10’uncu Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruda bulundu.

Ahmet Özer'in Tutukluluk Haline İtiraz - Resim : 2

'HUHUKİ SORUMLULUK DOĞURMUYOR'

Avukatlar tarafından sunulan dilekçede Özer'in suça fiilen ya da hukuken bir katkısının bulunmadığının İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğü ile iki bağımsız bilirkişi tarafından hazırlanmış raporlarla ortaya konulduğu ifade edildi.

Ahmet Özer'in Tutukluluk Haline İtiraz - Resim : 3

Dilekçede, 13 Ocak 2025 tarihli bilirkişi raporu ile mevcut dosyada yer alan delillerin, Ahmet Özer’in hukuki sorumluluğunu doğurmadığı belirtildi.

'YAŞI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI'

Dilekçede, CMK 109/3’e göre, 12 farklı adli kontrol tedbiri varken tutuklama tedbirinin orantısız olduğu işaret edilerek “Yaşı itibarıyla sağlık ve yaşam hakkı açısından tutukluluğun yaratacağı sakıncalar göz önünde bulundurulmalı” denildi.

Avukatlar, müvekkillerinin tahliyesine ve adli kontrol hükümlerinden birinin uygulanmasına karar verilmesini talep etti.

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Kaynak: ANKA

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