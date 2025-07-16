Hafta Sonu Hazırlıklı Olun! Sağanak ve Toz Bir Arada Geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), önümüzdeki günlerde yurt genelinde sıcak hava ve yerel sağanakların etkili olacağı konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle batı bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, doğu bölgelerde sıcaklıklar normallere yakın olacak.

YAĞIŞ UYARILARI PEŞ PEŞE GELDİ

Bugün itibarıyla Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Yozgat, Kırşehir, Tokat, Ordu, Muğla'nın iç kesimleri, Batı ve Orta Akdeniz'in iç bölgeleri, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Doğu Karadeniz geneli, Ardahan çevresi ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde ise yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Meteoroloji, hafta sonunda özellikle Karadeniz'in doğusunda ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanakların kuvvetleneceğini, bazı bölgelerde etkili yağışlar görüleceğini açıkladı. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Bu durumun görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, hem sıcak havaya karşı hem de ani hava değişikliklerine karşı vatandaşların hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: ANKA