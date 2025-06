1.5 Ay Evli Kaldı, Hayatı Kabusa Döndü! Ayrıldığı Eşinden Aldığı Korkunç ‘Nafaka’ Planını Anlattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Gülcan O., 9 Ekim 2023 tarihinde görücü usulüyle yaşıtı M.C.O. ile evlendi.. Evliliğinin başından itibaren şiddet gördüğünü iddia eden Gülcan, yaklaşık 1,5 ay sonra evi terk ederek annesinin yanına yerleşti. Bu süre içinde hamile kalan Gülcan, 30 Ağustos 2024’te bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Doğumdan kısa bir süre sonra, 16 Eylül 2024 tarihinde boşanma davası açtı. Mardin Aile Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında 4 Aralık 2024’te alınan ara kararla, küçük çocuğun geçici velayeti anneye verildi ve dava tarihinden itibaren her ay 3 bin TL tutarında tedbir nafakasının davalıdan alınıp Gülcan’a ödenmesine hükmedildi.

'BEN BABALIK YAPMAM'

Eşinden sürekli tehditler aldığını öne süren Gülcan, eşinin hem çocuğunu reddettiğini hem de onu öldürmeye teşvik ettiğini iddia etti. Gülcan yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Görücü usulü ile evlendik. Evlenir evlenmez, eve girer girmez kapıları ve eşyaları kırmaya başladı. Beni boğmaya çalıştı, kıyafetlerimi yırttı, silah çekti, telefonumu duvara vurup kırdı. Bütün bir evi darmadağın etti. Tüm bunlara annesi, babası ve teyzesi de şahittir. İftira atıyordu, kardeşimi tehdit ediyordu. Kızım dünyaya geldikten sonra da 'bu kız benden değildir, başkasındandır. Ben bu kız çocuğa babalık yapmam' dedi. Nafaka vermemek için 'bu çocuğu öldürmeni istiyorum' dedi. Çok çektim, altınlarım da bendeydi ama sahteleriyle değiştirdi. Altınlarımı içkiye, kumara verdi. Şikayet ettik, şikayetçiyim. Gündüz kuryelik yapıyor, gece de barlarda şarkıcılık yapıyor. Kızımın hakkını ve altınlarımı istiyorum. Kaynanam da evimi sattı, ben ve kızım ortada kaldık, mağduruz. Şu an annemin yanında kalıyorum. Can güvenliğim yok, dışarı çıkmaya korkuyorum"

'BU AİLEDEN KURTULMAK İSTİYORUZ'

Gülcan’ın annesi Nebahat O. ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a seslenerek yardım talebinde bulundu:

"Bir gün kızım beni çağırdı, gittim ki ne göreyim. Kızım hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Her taraf darmadağın, kapılar kırık. Annesi geldi, hiçbir şey olmamış gibi aldı camları, halıyı toplayıp milletin üstüne silkeledi. Annesi, babası bizzat bu çocuğa şahittir. Oğlu şizofrendir, ruh hastasıdır, delidir. Biliyorlardı, buna rağmen gelip kızımı istediler. Kızımın günahı boyunlarında olsun. Altınları alıp yasaklı maddeye, içki ve kumara verdi. Kızım şu an benim yanımda ve mağdurdur. Ne bir bez ne de bir mama, hiçbir şekilde bir şey vermiyor. Elini kolunu sallayarak şarkı barlarda türkü söylüyor. Bu adamın bir an önce yakalanmasını istiyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a sesleniyorum, lütfen bu konuya el atsın. Kızımın hakkını alsın. Bu aileyi artık istemiyorum, bir an önce kurtulmak istiyoruz. Mahkemede de söyleyeceğim; bir an önce bu aileden kurtulmak istiyoruz"

'TEK İSTEDİĞİMİZ BİR AN ÖNCE BOŞANMASI'

Gülcan’ın avukatı Gurbet Bilbay da boşanma sürecinin hızlandırılması gerektiğine dikkat çekerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Yine bir kadına şiddet ve mağduriyeti var ortada. Müvekkilim evlendirildikten sonra 1,5 ay beraber kalmışlar. Şu an hiçbir şekilde nafakasını ve altınlarını alamıyor. Nafaka için icraya verdik. Ailesi de hiçbir şekilde buna müdahale etmiyor. Ben bile kendisi ile iletişime girdiğimde tehdit aldım. Müvekkilime ilk günden itibaren şiddet uygulamış, defalarca boğmaya çalışmış, evin eşyalarını kırmış, aşağıya atmış. Müvekkilim sadece 1,5 ay beraber kalmış, evliliğinden hiçbir şey anlamamış. Şu an ailesi büyük zorluklarla kendisine bakıyor. Bütün zaruri ihtiyaçlarını ailesi karşılıyor. Lütfen bununla ilgili hızlı bir yargılamanın yapılmasını istiyoruz. Maalesef hakim değişikliği oldu, izin durumu söz konusu oldu ve dava henüz sonuçlanmadı. Bütün gereken başvuruları ve şikayetleri yaptık. Tek istediğimiz, müvekkilimin artık rahat nefes alması ve bir an önce boşanmasıdır."