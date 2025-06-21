Tarihte Bir Başka Örneği Yok! Dünya Devlerinden Büyük Veri Sızıntısı... 16 Milyardan Fazla Şifre Ele Geçirildi

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Dünya teknoloji devleri sarsıldı! Siber güvenlik uzmanları, Google, Meta (Instagram, Facebook, WhatsApp) ve Apple gibi dev platformların yanı sıra çeşitli sosyal medya, VPN servisleri ve devlet hizmetlerini kapsayan 16 milyardan fazla kullanıcı adı ve şifre bilgisinin sızdırıldığını ortaya çıkardı.

Litvanya merkezli CyberNews şirketine bağlı uzmanlar, bu devasa veri ihlalinin tek bir büyük saldırıdan değil, çok sayıda küçük sızıntının bir araya getirilmesiyle oluştuğunu bildirdi. Hacker’ların geçmişteki saldırılardan elde ettikleri bilgileri derleyerek oluşturduğu bu “en iyi seçmeler” (best of) veri seti, tarihin en büyük şifre sızıntısı olarak kayıtlara geçti.

YENİ VE ESKİ VERİLER TEHLİKE SAÇIYOR

Araştırmacılar, sızıntının yalnızca eski verilerden ibaret olmadığını, daha önce rapor edilmemiş veri setlerinin de dahil olduğunu vurguladı. 16 milyar kombinasyonluk bu ihlal, Apple, Meta, Google gibi teknoloji devlerinin yanı sıra GitHub ve Telegram gibi platformları da etkiledi. Kullanıcıların kişisel hesaplarına erişim sağlayan bu veriler, karanlık ağda (dark web) milyonlarca kez alınıp satılarak siber suçluların elini güçlendiriyor. Uzmanlar, sızdırılan bilgilerin yeni bir saldırı kaynağı olarak kullanılabileceğini ve dijital servislerde hesap ele geçirme riskini artırdığını ifade etti.

KULLANICILARA ACİL UYARILAR

Sızıntının boyutu, internet kullanıcıları arasında paniğe yol açtı. Uzmanlar, tüm kullanıcıların şifrelerinin ifşa olmuş olabileceğini varsayarak acilen güvenlik önlemleri almasını önerdi. İnternet korsanlarının, ele geçirilen kişisel verilerle kullanıcı adına arkadaşlar, okullar, hastaneler ve bankalarla iletişime geçebileceği uyarısı yapıldı.

Uzmanlar, koruma için şifrelerin derhal değiştirilmesi ve çok katmanlı güvenlik sistemleri (örneğin iki faktörlü kimlik doğrulama) kullanılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kredi kartı harcama geçmişinin kontrol edilerek şüpheli işlemlerin incelenmesi tavsiye edildi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), SMS yoluyla gelen şüpheli bağlantılara tıklamamaları konusunda kullanıcıları uyardı. Google ise daha güvenli “geçiş anahtarı” (passkey) sistemine geçmeye davet etti.

DEVLERİN TEPKİSİ VE GELECEK RİSKLER

Sızıntı sonrası teknoloji devlerinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, uzmanlar bu verilerin karanlık ağda aktif olarak kullanılmasıyla siber suçların artabileceği konusunda uyarıda bulundu. 21 Haziran 2025 itibarıyla, milyonlarca kullanıcının hesap güvenliğini gözden geçirmesi ve proaktif önlemler alması kritik hale geldi.

Kaynak: İHA