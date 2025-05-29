180 Milyon Hesap İfşa Oldu: Dev Veri Sızıntısı Dijital Dünyayı Sarstı! Hesabınız Tehlikede Olabilir

Dijital güvenlik yeniden gündemde. Şifresiz bırakılan bir veritabanında, 184 milyondan fazla oturum bilgisi ifşa oldu. Facebook, Instagram, Google, Microsoft ve daha birçok büyük platforma ait kullanıcı adları ve şifrelerin internette açık şekilde yer aldığı ortaya çıktı.

180 Milyon Hesap İfşa Oldu: Dev Veri Sızıntısı Dijital Dünyayı Sarstı! Hesabınız Tehlikede Olabilir

ABD’li güvenlik araştırmacısı Jeremiah Fowler tarafından tespit edilen bu veri havuzu, hiçbir koruma olmadan 47 GB’tan fazla kişisel bilgiyi barındırıyordu. İçerikte e-posta adreslerinden sosyal medya hesaplarına, oyun platformlarından e-posta servislerine kadar geniş bir dijital yelpaze yer alıyor.

180 Milyon Hesap İfşa Oldu: Dev Veri Sızıntısı Dijital Dünyayı Sarstı! Hesabınız Tehlikede Olabilir - Resim : 1

ŞİFRELERİNİZİ MUTLAKA DEĞİŞTİRİN

Her ne kadar veritabanı sonradan erişime kapatılsa da, bu bilgilerin kimlerin eline geçtiği bilinmiyor. Uzmanlar, şifrelerin acilen değiştirilmesini, iki faktörlü kimlik doğrulamanın etkinleştirilmesini ve aynı şifrenin birden fazla platformda kullanılmamasını şiddetle öneriyor.

Malwarebytes güvenlik ekibi ise bu olayın, dijital güvenlik anlayışının ciddiyetle yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

180 Milyon Hesap İfşa Oldu: Dev Veri Sızıntısı Dijital Dünyayı Sarstı! Hesabınız Tehlikede Olabilir - Resim : 2

UZMANLARDAN 5 GÜVENLİK ÖNERİSİ

Şifrelerinizi düzenli olarak güncelleyin.

Her hesap için güçlü ve farklı şifreler tercih edin.

Tek şifreyi birden fazla platformda kullanmayın.

Tüm hesaplarda iki faktörlü doğrulamayı aktif edin.

Kimlik avı e-postalarına karşı dikkatli olun; bilinmeyen bağlantılardan uzak durun.

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Kaynak: Haber Merkezi

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