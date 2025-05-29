Konut Fiyatlarında İbre Tersine Döndü
Türkiye genelinde konut fiyatlarının yıllık bazda gösterdiği değişim oranları açıklandı. Veriler, bazı şehirlerde fiyat artışlarının yavaşladığını, bazı bölgelerde ise yükselen enflasyona rağmen konut değerlerinin ciddi şekilde arttığını ortaya koydu. Özellikle yazlık bölgelerde yaşanan fiyat hareketliliği, sektörde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.
Kaynak: AA
Son dönemde konut kredilerindeki faiz oranlarının yukarı yönlü seyretmesi, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların alım gücünü olumsuz etkilerken, bu durum konut fiyatlarındaki artışı da sınırladı. Ancak buna rağmen bazı illerde fiyatlar, açıklanan enflasyon rakamlarının da üzerine çıkarak piyasanın genel eğiliminden ayrıştı.
ENFLASYONUN ÜSTÜNDE ARTIŞ YAŞANAN 5 ŞEHİR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Nisan ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 37,86 olarak gerçekleşti. Buna karşın bazı illerde konut fiyatlarındaki artış, bu oranı geride bıraktı. İşte konut fiyatlarının en fazla arttığı ilk 5 şehir:
Diyarbakır: %59,6
Erzurum: %48,8
Manisa: %45,8
Balıkesir: %35,8
Samsun: %35,4
TURİSTİK BÖLGELERDE FİYAT ARTIŞI YAVAŞLADI
Öte yandan, yaz aylarında yoğun talep gören tatil beldelerinde konut fiyatlarının daha sınırlı bir artış göstermesi dikkat çekti. En düşük yıllık artış oranı Aydın’da kaydedilirken, diğer turistik bölgelerde de benzer bir tablo ortaya çıktı:
Aydın: %21,3
Malatya: %21,5
Muğla: %21,7
Antalya: %22,3
Mersin: %23,7