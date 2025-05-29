Konut Fiyatlarında İbre Tersine Döndü

Son dönemde konut kredilerindeki faiz oranlarının yukarı yönlü seyretmesi, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların alım gücünü olumsuz etkilerken, bu durum konut fiyatlarındaki artışı da sınırladı. Ancak buna rağmen bazı illerde fiyatlar, açıklanan enflasyon rakamlarının da üzerine çıkarak piyasanın genel eğiliminden ayrıştı.