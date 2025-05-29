Akaryakıt İstasyonlarında Yeni Dönem İçin Geri Sayım Başladı! Sistem Tümden Değişiyor, Yaptırmayan Yandı

Akaryakıt istasyonlarında köklü bir değişiklik hayata geçiyor. 2 Haziran itibarıyla, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) üzerinden satış uygulaması resmen başlatılacak. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, sisteme geçiş için belirlenen takvim ve yükümlülükler kamuoyuyla paylaşıldı.

Son Güncelleme:
Akaryakıt İstasyonlarında Yeni Dönem İçin Geri Sayım Başladı! Sistem Tümden Değişiyor, Yaptırmayan Yandı

Akaryakıt istasyonu işleten tüm mükelleflerin 2 Haziran tarihine kadar, UTTS kapsamında istasyonlarına taşıt tanıma okuyucu cihazları ve tabanca iletişim modülleri taktırmaları, bu ekipmanları yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlarla entegre etmeleri gerekiyor. Aksi halde sistem üzerinden fiili satış yapılamayacak.

VERGİSEL SONUÇLAR DOĞACAK

UTTS kapsamında olmayan taşıtlar için düzenlenen belgeler, vergi kanunları açısından geçersiz sayılacak. Bu da işletmelerin akaryakıt giderlerini vergiden düşme imkânını kaybetmesine neden olacak. Bu riski ortadan kaldırmak isteyen taşıt sahiplerinin, işletme bünyesinde kullandıkları ya da kiralama yoluyla edindikleri araçlara ilişkin başvuru ve kayıt işlemlerini 2 Haziran'a kadar tamamlamaları, 30 Haziran'a kadar ise Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırmaları gerekiyor.

Akaryakıt İstasyonlarında Yeni Dönem İçin Geri Sayım Başladı! Sistem Tümden Değişiyor, Yaptırmayan Yandı - Resim : 1

YAKIT TÜRÜNE GÖRE FARKLI TARİHLER BELİRLENDİ

UTTS kapsamına girmeyen taşıtlar için de yeni takvimler açıklandı. 1 Temmuz'dan itibaren taşıt tanıma sistemi kullanan fakat UTTS kapsamında yer almayan araçlara da sistem entegrasyonu yapılması gerekiyor. Benzin veya motorin dışındaki yakıtlarla çalışan araçlar için bu süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

PÜİS’TEN BAYİLERE VE TÜKETİCİLERE UYARI

Düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, dış satışlar konusunda da önemli uyarılarda bulundu. 1 Ocak’ta yürürlüğe giren dış satışlara sınırlama getiren düzenlemenin yalnızca bayileri değil, vatandaşı da doğrudan etkilediğini belirtti.

Akaryakıt İstasyonlarında Yeni Dönem İçin Geri Sayım Başladı! Sistem Tümden Değişiyor, Yaptırmayan Yandı - Resim : 2

İmran Okumuş, "Daha önce dökme yakıtla ihtiyaçlarını karşılayan çok sayıda araç, artık istasyonlardan yakıt almak zorunda. Aksi halde bu harcamalar gider olarak gösterilemeyecek. İstasyon işletmecilerinin bu konuda müşterilerini bilgilendirmeleri büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Bayram Öncesi Rüzgar Tersine Döndü! İkinci El Araç Piyasasında Yeni RekorBayram Öncesi Rüzgar Tersine Döndü! İkinci El Araç Piyasasında Yeni RekorEkonomi
Denetimli Serbestlikte Yeni Dönem! İmzalar AtıldıDenetimli Serbestlikte Yeni Dönem! İmzalar AtıldıGözden Kaçmasın

Kaynak: AA

Etiketler
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Akaryakıt
Son Güncelleme:
Yıldırımı Çeken 5 Ağaç Türüne Dikkat! Bu Ağaçları Evinizin Yakınına Dikmeyin Yıldırımı Çeken 5 Ağaç Türüne Dikkat! Bu Ağaçları Evinizin Yakınına Dikmeyin
Evliliğin İlk Yılında Sinsice Başlıyor: Öpüşürken Bulaşan Hastalık Şoke Etti Evliliğin İlk Yılında Sinsice Başlıyor: Öpüşürken Bulaşan Hastalık Şoke Etti
Efor Holding’de Yeni Dönem! Değişti Efor Holding’de Yeni Dönem! Değişti
Gözler Bu Verideydi: ABD Ekonomisi İlk Çeyrekte Daraldı ABD Ekonomisi İlk Çeyrekte Daraldı
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: SGK Başuzmanı Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: İsa Karakaş Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında...
Şehir Şehir Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu! İşte Yeni Fiyat Listesi Şehir Şehir Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu! İşte Yeni Fiyat Listesi
Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak
TOKİ’den Konut Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Fırsat! 13 Bin TL Taksitle 2+1 ve 3+1 Daireler Satışta TOKİ’den Konut Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Fırsat! 13 Bin TL Taksitle 2+1 ve 3+1 Daireler Satışta
Kurban Bayramı'nda Ünlülerin Konser Ücretleri Belli Oldu: 1 Gecede Servet Kazanacaklar Bayramda Ünlüler Servet Kazanacak