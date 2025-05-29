Akaryakıt İstasyonlarında Yeni Dönem İçin Geri Sayım Başladı! Sistem Tümden Değişiyor, Yaptırmayan Yandı

Akaryakıt istasyonu işleten tüm mükelleflerin 2 Haziran tarihine kadar, UTTS kapsamında istasyonlarına taşıt tanıma okuyucu cihazları ve tabanca iletişim modülleri taktırmaları, bu ekipmanları yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlarla entegre etmeleri gerekiyor. Aksi halde sistem üzerinden fiili satış yapılamayacak.

VERGİSEL SONUÇLAR DOĞACAK

UTTS kapsamında olmayan taşıtlar için düzenlenen belgeler, vergi kanunları açısından geçersiz sayılacak. Bu da işletmelerin akaryakıt giderlerini vergiden düşme imkânını kaybetmesine neden olacak. Bu riski ortadan kaldırmak isteyen taşıt sahiplerinin, işletme bünyesinde kullandıkları ya da kiralama yoluyla edindikleri araçlara ilişkin başvuru ve kayıt işlemlerini 2 Haziran'a kadar tamamlamaları, 30 Haziran'a kadar ise Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırmaları gerekiyor.

YAKIT TÜRÜNE GÖRE FARKLI TARİHLER BELİRLENDİ

UTTS kapsamına girmeyen taşıtlar için de yeni takvimler açıklandı. 1 Temmuz'dan itibaren taşıt tanıma sistemi kullanan fakat UTTS kapsamında yer almayan araçlara da sistem entegrasyonu yapılması gerekiyor. Benzin veya motorin dışındaki yakıtlarla çalışan araçlar için bu süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

PÜİS’TEN BAYİLERE VE TÜKETİCİLERE UYARI

Düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, dış satışlar konusunda da önemli uyarılarda bulundu. 1 Ocak’ta yürürlüğe giren dış satışlara sınırlama getiren düzenlemenin yalnızca bayileri değil, vatandaşı da doğrudan etkilediğini belirtti.

İmran Okumuş, "Daha önce dökme yakıtla ihtiyaçlarını karşılayan çok sayıda araç, artık istasyonlardan yakıt almak zorunda. Aksi halde bu harcamalar gider olarak gösterilemeyecek. İstasyon işletmecilerinin bu konuda müşterilerini bilgilendirmeleri büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA