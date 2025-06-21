Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Öldürüldü

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Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat (45) ile ağabeyi M. Canpolat (46) arasında, ilçeye bağlı Çayırdüzü Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti.

Ağır yaralanan ve ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Canpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AĞABEYİ GÖZALTINDA

Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

KADİR CANPOLAT KİMDİR?

Kadir Canpolat, 1980 yılında Horasan'ın Çayırdüzü Mahallesi'nde dünyaya geldi. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Canpolat, 2005 yılında Osmanlı Ocakları Teşkilatı'nı kurdu. Canpolat, Ocak Partisi'nin kurucu genel başkanıydı.

Kaynak: AA