Düzce’nin Bir İlçesinde Denize Giriş Yasağı

Düzce’de kaymakamlık, Akçakoca ilçesinde denize girişlerin yasaklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada saat 13.15’ten yasağın geçerli olmaya başlayacağı belirtildi.

Düzce’nin Bir İlçesinde Denize Giriş Yasağı
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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Akçakoca kaymakamlığı tarafından hava deniz şartlarından dolayı denize girişler yasaklandı.

Akçakoca kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle denildi: Olumsuz hava/deniz şartları nedeniyle 21 Haziran saat 13.15’ten itibaren ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi yönünde karar alınarak kullanıma kapanmıştır. Vatandaşların denize girmemeleri önemle rica olunur.

Kaynak: İHA

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