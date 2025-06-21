Düzce’nin Bir İlçesinde Denize Giriş Yasağı

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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Akçakoca kaymakamlığı tarafından hava deniz şartlarından dolayı denize girişler yasaklandı.

Akçakoca kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle denildi: Olumsuz hava/deniz şartları nedeniyle 21 Haziran saat 13.15’ten itibaren ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi yönünde karar alınarak kullanıma kapanmıştır. Vatandaşların denize girmemeleri önemle rica olunur.

Kaynak: İHA