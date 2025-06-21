ODTÜ’de ‘Dansöz’ Krizi! Sosyal Medyada Gündem Oldu, Rektörlükten Açıklama Geldi

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenen mezuniyet etkinliklerinden birinde öğrencilerin dansöz getirmesi, sosyal medyada gündem oldu. Olayla ilgili görüntülerin paylaşılmasının ardından üniversite yönetiminden açıklamalar geldi.

Edinilen bilgilere göre, 30 Mayıs 2025 tarihinde ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B binası önünde bir grup öğrenci, bireysel organizasyonları kapsamında dansöz getirerek eğlence düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, dansözle birlikte eğlenen mezunlar görüldü. Görüntülerin yayılmasıyla sonrası tepki toplaması sonrası, öğrencilerin farklı fakültelerden bir araya gelerek etkinliği organize ettiği öğrenildi.

'ÜNİVERSİTENİN BİLGİSİ DIŞINDA GERÇEKLEŞTİ'

Gelişmelerin ardından ODTÜ Rektörlüğü'nden resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada, olayın üniversite yönetiminin bilgisi dışında gerçekleştiği vurgulanarak, "Söz konusu olay, 28 Mayıs 2025 tarihinde, Üniversitemizin bilgisi ve izni dışında, tamamen bireysel inisiyatifle gerçekleştirilmiş bir eylemdir" ifadelerine yer verildi.

Rektörlük, görüntülerde yer alan bazı kişilerin üniversiteyle bir ilişkisinin bulunmadığını da belirtti. Açıklamada, "Görüntülerde yer alan bazı kişilerin kampüsle herhangi bir bağı olmayan bireyler olduğu ve kampüs alanına dışarıdan giriş yaptıkları, güvenlik kameraları kayıtları ve ilgili birimlerin incelemeleriyle net olarak tespit edilmiştir" denildi

Ayrıca olayın, ODTÜ’nün resmi mezuniyet töreniyle hiçbir bağlantısı bulunmadığı da açıklamada özellikle vurgulandı. Üniversite yönetimi, "Üniversitemizin 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir" ifadeleriyle duyuruda bulundu.