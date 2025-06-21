ODTÜ’de ‘Dansöz’ Krizi! Sosyal Medyada Gündem Oldu, Rektörlükten Açıklama Geldi

ODTÜ’de düzenlenen mezuniyet etkinliklerinden birinde öğrencilerin dansöz getirmesi, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Olayla ilgili görüntülerin paylaşılmasının ardından rektörlükten açıklama geldi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenen mezuniyet etkinliklerinden birinde öğrencilerin dansöz getirmesi, sosyal medyada gündem oldu. Olayla ilgili görüntülerin paylaşılmasının ardından üniversite yönetiminden açıklamalar geldi.

Edinilen bilgilere göre, 30 Mayıs 2025 tarihinde ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B binası önünde bir grup öğrenci, bireysel organizasyonları kapsamında dansöz getirerek eğlence düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, dansözle birlikte eğlenen mezunlar görüldü. Görüntülerin yayılmasıyla sonrası tepki toplaması sonrası, öğrencilerin farklı fakültelerden bir araya gelerek etkinliği organize ettiği öğrenildi.

'ÜNİVERSİTENİN BİLGİSİ DIŞINDA GERÇEKLEŞTİ'

Gelişmelerin ardından ODTÜ Rektörlüğü'nden resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada, olayın üniversite yönetiminin bilgisi dışında gerçekleştiği vurgulanarak, "Söz konusu olay, 28 Mayıs 2025 tarihinde, Üniversitemizin bilgisi ve izni dışında, tamamen bireysel inisiyatifle gerçekleştirilmiş bir eylemdir" ifadelerine yer verildi.

Rektörlük, görüntülerde yer alan bazı kişilerin üniversiteyle bir ilişkisinin bulunmadığını da belirtti. Açıklamada, "Görüntülerde yer alan bazı kişilerin kampüsle herhangi bir bağı olmayan bireyler olduğu ve kampüs alanına dışarıdan giriş yaptıkları, güvenlik kameraları kayıtları ve ilgili birimlerin incelemeleriyle net olarak tespit edilmiştir" denildi

Ayrıca olayın, ODTÜ’nün resmi mezuniyet töreniyle hiçbir bağlantısı bulunmadığı da açıklamada özellikle vurgulandı. Üniversite yönetimi, "Üniversitemizin 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir" ifadeleriyle duyuruda bulundu.

Survivor 2025 Finali Boğaziçi Üniversitesi’nde: Öğrenciler ve Akademisyenler İsyandaSurvivor 2025 Finali Boğaziçi Üniversitesi’nde: Öğrenciler ve Akademisyenler İsyandaGüncel
Mabel Matiz LGBT Bayrağı Açtı, ODTÜ’lüler Dakikalarca AlkışladıMabel Matiz LGBT Bayrağı Açtı, ODTÜ’lüler Dakikalarca AlkışladıMagazin

Etiketler
ODTÜ
Son Güncelleme:
AKP İktidarında İntihar Oranları Arttı: Genç Yaşlı On Binlerce Kişi Yaşamdan Koptu AKP İktidarında 71 Bin Kişi Yaşamına Son Verdi
Biblo Gibi Yaşayan Burçlar Belli Oldu: Bir Ömrü Aynı Yerde Geçirebiliyorlar Biblo Gibi Yaşayan Burçlar Belli Oldu: Bir Ömrü Aynı Yerde Geçirebiliyorlar
20 Haziran’da Hangi Burç Şanslı? 20 Haziran’da Hangi Burç Şanslı?
Katliam, Savaş, Kan, Gözyaşı... Dünya Yanıyor! Netanyahu’nun Tek Derdi Oğlunun Düğünü Katliam, Savaş, Kan, Gözyaşı... Dünya Yanıyor! Netanyahu’nun Tek Derdi Oğlunun Düğünü
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Döner Kralı İflasın Eşiğinde: 250 Şubesi Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Türkiye'nin Döner Kralı İflasın Eşiğinde: 250 Şubesi Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
Bakan Duyurdu: Kiracılar Derin Bir 'Ohh' Diyecek! 81 İlde Tüm Ev Sahipleri Yandı Bakan Duyurdu: Kiracılar Derin Bir 'Ohh' Diyecek! 81 İlde Tüm Ev Sahipleri Yandı
ATM'lerde Yeni Sistem 81 İlde Devrede: Bunu Yapmayan Yandı! Kartınızı Anında Yutacak ATM'lerde Yeni Sistem 81 İlde Devrede: Bunu Yapmayan Yandı! Kartınızı Anında Yutacak
Miras Paylaşımında O Şart Kalktı: Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat! Kadınların Mirası Tehlikede Miras Paylaşımında O Şart Kalktı: Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat! Kadınların Mirası Tehlikede
Zararı Büyük, Satışları Çakıldı! Efsane Otomotiv Markası Piyasadan Çekilmeye Hazırlanıyor Zararı Büyük, Satışları Çakıldı! Efsane Otomotiv Markası Piyasadan Çekilmeye Hazırlanıyor