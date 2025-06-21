Üniversite Hayallerini Suya Düşüren Hata! Tüm Okul Seferber Oldu ama Sınava Giremedi
Antalya'da bir okulda YKS sınavı için gelen bir genç kız, çıkaramadığı takılar nedeniyle binaya alınmadı. Takılarını velilerin yardımıyla çıkarmaya çalışan genç kız, sonuç alamayınca sınava giremedi. Veliler ise duruma tepki gösterdi.
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Antalya'da 2025-YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında son dakikalara kalan adaylar maratoncuları aratmadı.
Ülke genelinde milyonlarca aday, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter döktü. Antalya'da sınav heyecanının adresi yine Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi oldu.
TAKI YÜZÜNDEN SINAVA GİREMEDİ
Eğitim Fakültesi önünde sınava son dakika kala hareketli anlar yaşandı. Sınava girmek için takılarını çıkaran genç kız, çıkaramadığı diğer takılar nedeniyle binaya alınmadı. Genç kızın yardımına veliler koştu. Genç kız çıkaramadığı takı nedeniyle sınava giremedi.
Kaynak: İHA
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