Şoför Direksiyonda Fenalaştı, İşçi Servisi Şarampole Uçtu! 9 Yaralı

Maltepe'de işçileri taşıyan servis otobüsü, şoförün rahatsızlanması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 1’i sürücü olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Şoför Direksiyonda Fenalaştı, İşçi Servisi Şarampole Uçtu! 9 Yaralı
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İstanbul Maltepe’de sabah saatlerinde işçi servisi kazası yaşandı. Havalimanına işçi taşıyan servis otobüsü, şoförünün aniden rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkarak yoldan savruldu. Kazada 1’i sürücü olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Şoför Direksiyonda Fenalaştı, İşçi Servisi Şarampole Uçtu! 9 Yaralı - Resim : 1

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Maltepe ilçesine bağlı Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 LCB 031 plakalı servis aracı, havalimanına işçi taşıdığı sırada, şoförünün bir anda fenalaşmasıyla yoldan çıktı ve şarampole devrildi. Büyük panik yaratan kazada araçta bulunan 8 yolcu ile sürücü çeşitli yerlerinden yaralandı.

Şoför Direksiyonda Fenalaştı, İşçi Servisi Şarampole Uçtu! 9 Yaralı - Resim : 2

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere sevk etti. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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