Manisa’da Engelli Vatandaşa Taşlı Saldırı: 3 Yıldır Kabus Yaşıyor

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşam mücadelesi veren 35 yaşındaki engelli Gökhan Bürelli'nin, "Bu evde mutluluk var" diyerek umutla başladığı hayatı son üç yıldır adeta bir kabusa dönüştü. Babasını kaybettikten sonra dört yıl boyunca sokaklarda yaşamak zorunda kalan Bürelli, devletin desteğiyle yerleştiği evinde, mahalle gençlerinin saldırıları nedeniyle huzursuz günler geçiriyor.

Kuşlubahçe Mahallesi'nde yalnız yaşayan Bürelli, engelli maaşıyla kıt kanaat geçinirken, bir yandan da taşlı saldırılarla boğuşuyor. Evine defalarca taş atılan, camları kırılan ve kapısı zorlanan Bürelli, korku içinde yaşadığını ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle evinden taşınamadığını söyledi.

Bürelli, son olarak 27 Temmuz akşamı 5-6 kişilik bir grubun yine evine taş atarak kaçtığını anlattı. Olay yerine çağrılan polis ekiplerinin cam kırılmadığı gerekçesiyle işlem yapmadığını belirten Bürelli, "Namaz kılarken taş geliyor. Geceleri uyuyamıyorum, saat 4'e kadar oturuyorum. Tek başımayım, can güvenliğim yok" diyerek yaşadığı tedirginliği dile getirdi.

Bürelli şöyle konuştu:

"4 sene dışarıda yaşadım. Daha sonra ev tuttum ve 3 senedir bu evdeyim. Sadece engelli maaşım var ve onunla geçiniyorum. Belediyemiz yemek ve erzak getiriyor. 3 sene zamanında aşağı mahallenin çocukları haftada 2-3 gün gelip evime taş atıyorlar. Cam kırılıyor, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan para yardımı alıp camı taktırdım. Kamera taktırdım ama Spil Mahallesi'nin gençleri engelli olduğum için gelip bana rahatsızlık veriyor. Kimsem yok. Karakola gidip şikayetçi oluyorum, can güvenliğim yok. En son 27 Temmuz akşamı oldu. 5-6 kişi gelip taş atıp kaçıp gittiler.

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'nden polisi aradım, geldiler ama cam kırılması veya başka bir hasar olmadığı için işlem yapılmadı. Namaz kılarken taş geliyor büyük korku yaşıyorum. Gece 04.00'te yattım. 'Acaba yine gelecekler mi, bana bir şey yapacaklar mı?' diye korkuyorum. Pencereme 'Bu evde mutluluk var' yazdırdım. Mutluyum ama huzursuzum, korku var. Acaba yine gelip bir şey yapacaklar mı diye çok korkuyorum. Engelliyim ama huzur içinde yaşamaya benim de hakkım var. Lütfen diğer insanlar gibi bu huzuru bana çok görmeyin."

Kaynak: İHA