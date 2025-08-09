Danıştay’dan YÖK Kararına Fren: Hukuk Fakülteleri İçin 100 Bin Barajına Kısmi Durdurma

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bine çekme kararına ilişkin önemli bir karara imza attı. Mahkeme, bu düzenlemenin ‘2025 YKS'den itibaren geçerli olmak üzere’ ifadesinin yürütmesini durdurdu.

YÖK, BARAJI 125 BİNDEN 100 BİNE ÇEKMİŞTİ

YÖK, 30 Ocak 2025 tarihinde aldığı kararla, hukuk fakültelerine yerleşebilmek için gereken başarı sıralamasını 125 binden 100 bine yükseltti. Bu karar, 6 Şubat 2025’te yayımlanan 2025-YKS Kılavuzu’na da yansıdı. Ancak bu yeni baraj, kamuoyunda tartışma yaratırken, hukuki itirazları da beraberinde getirdi.

YÖK, aldığı kararla, hukuk fakültelerine yerleşebilmek için gereken başarı sıralamasını 125 binden 100 bine çekmişti

ADAYDAN TEPKİ

YÖK kararına karşı açılan davada başvurucu öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bu yeni düzenlemeden haberdar olduğunu belirtti. Başarı sırasının 112 bin 836 olduğunu ve bu nedenle hukuk tercihi yapamayacağını ifade eden öğrenci, yaklaşık 1 yıldır sınava hazırlandığını, ancak barajın sınava sadece 4 ay kala değiştirilmesinin hakkaniyete aykırı olduğunu vurguladı. Öğrenci, eski baraj olan 125 bine güvenerek hazırlık yaptığını belirterek kararın yürütmesinin durdurulmasını talep etti.

DANIŞTAY’DAN GEREKÇELİ KARAR

Danıştay 8. Dairesi, YÖK’ün başarı sıralaması konusunda yasal yetkisi bulunduğunu kabul etmekle birlikte, bu tür düzenlemelerin öğrenciler açısından mağduriyet yaratmaması gerektiğinin altını çizdi. Kararda, sınava hazırlık sürecinin genellikle en az bir yıl sürdüğü hatırlatılarak, alınan kararların eğitim-öğretim yılı başlamadan ilan edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kararda, 4 ay sonra yapılacak 2025 YKS'de uygulanmasına karar verilmesinde haklı beklenti, hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerine uygunluk bulunmadığı vurgulandı.

YALNIZCA ‘2025’TEN İTİBAREN’ İBARESİ DURDURULDU

Danıştay, YÖK’ün aldığı kararın sadece ‘2025 YKS’den itibaren geçerli olmak üzere’ kısmının yürütmesini durdurdu. Başarı sırasının 100 bin olarak belirlenmesiyle ilgili diğer bölümlerde ise yürütmeyi durdurma talebi reddedildi. Bu durum, kararın hemen değil, ancak bir sonraki yıl uygulanabileceği anlamına geliyor.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar

YÖK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Özvar'dan Danıştay'ın hukuk fakültelerine giriş kararına açıklama: "Bu karara binaen 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlenmiştir''





Kaynak: DHA