Bu İllerde Sağanak Var! Meteoroloji'den Üç Bölgeye Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkemizin genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı bölgeleri ve Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının, Karadeniz’in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgâr, genellikle kuzeyli yönlerden esecek; Güney Ege kıyılarında zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olarak hissedilecek.



Marmara: Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. İstanbul 26°C, Edirne 32°C civarında seyredecek.

Ege: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hâkim. Güney Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor. İzmir 32°C, Muğla 35°C olacak.

Akdeniz: Bölge az bulutlu ve açık, ancak Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş’ın kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Adana 35°C, Antalya 30°C.

İç Anadolu: Genelde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Ankara 29°C, Konya 30°C civarında.

Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Zonguldak 24°C, Bolu 25°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarında ve Artvin çevresinde yerel sağanak yağış bekleniyor. Trabzon 25°C, Rize 26°C.

Doğu Anadolu: Kuzey kesimlerde parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan’da sağanak yağış ihtimali var. Erzurum 25°C, Kars 24°C.

Güneydoğu Anadolu: Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim. Diyarbakır ve Gaziantep 36°C, Siirt 34°C olacak.

