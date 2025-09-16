Göztepe Beşiktaş Maçının Hazırlıklarına Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Göztepe antrenmanlara başladı.

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncuların bir bölümü rejenerasyon çalışması yaparken diğer futbolcular pas ve dar alanda oyunla idmanı tamamladı.

Sarı kırmızılar, 19 Eylül Cuma günü 20.00'de Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kaynak: AA