Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı. Göntem'in avukatı Giray Kemer, gözaltının nedenine ilişkin bilgi verdi.

Hedef Gösterilmişti: Kızılcık Şerbeti'nin Senaristi Gözaltına Alındı!
Show TV’nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem, sosyal medyada hedef gösterilmesi üzerine bu akşam evinde gözaltına alındı. Göntem'in avukatı Giray Kemer, T24’e yaptığı açıklamada, suç isnadının henüz kendilerine bildirilmediğini belirtti. Ancak Kemer, kararın BluTV’de yayınlanan Çıplak dizisindeki kurgusal karakter 'Eylül' hakkında Göntem’in 4 yıl önce verdiği bir yanıtın yeniden dolaşıma sokulmasının ardından geldiğine dikkat çekti. Ayrıca RTÜK de Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında önceki gün inceleme başlatmıştı.

Hedef Gösterilmişti: Kızılcık Şerbeti'nin Senaristi Gözaltına Alındı! - Resim : 1

'HUKUK ADINA GARABET'

Kemer, "Bir sanatçının kurgusal bir karakter üzerinden hedef gösterilmesi ve gece vakti gözaltına alınması hukuk adına garabet, ülke adına utanç vesilesidir" dedi. Kemer ayrıca, Göntem’in sosyal medyada ağır hakaretlere ve ölüm tehditlerine maruz kaldığını, 5 aylık bebeğini emzirdiği için yaşadığı stresin sağlığını da olumsuz etkilediğini belirtti.

NE DEMİŞTİ?

Merve Göntem, 4 yıl önce Çıplak dizisindeki Eylül karakteriyle ilgili şöyle demişti: "Yaşadığı mahallede babaannesiyle yaşadığı evinden hayatta bir şekilde kendince birtakım masalara oturmak için bir takım ortamlara girmek için bir hayalini gerçekleştirmek için Galler'e gitmek için eğlenceli bir yol seçmiş gibi geliyor bana. Eylül'ün hikayesi aslında düşme hikayesi değil. Eylül, para karşılığında seks yapmasından dolayı rahatsızlık duymuyor. Paraları sayarken mutlu. Galler'e gitme gibi bir motivasyon koymuş kendine."

Kaynak: T24

