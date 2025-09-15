Dışarı Çıkarken Şemsiyenizi Unutmayın! Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Kuzeydoğu ve batı kesimlerde parçalı bulutlu hava beklenirken, bazı illerde yerel sağanak yağış görülecek.

Rize çevreleri ile Trabzon’un iç kesimlerinde sağanak bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra ise Afyonkarahisar çevreleri, Burdur’un batısı ve Kütahya’nın doğusunda gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara: Parçalı ve az bulutlu. İstanbul 27°C, Edirne 29°C.

Ege: Az bulutlu, iç kesimlerde yer yer sağanak. İzmir 31°C, Afyonkarahisar 31°C.

Akdeniz: Az bulutlu, Burdur’un batısında sağanak bekleniyor. Antalya 31°C, Adana 34°C.

İç Anadolu: Az bulutlu ve açık. Ankara 31°C, Konya 32°C.

Batı Karadeniz: Açık ve güneşli. Bolu 27°C, Zonguldak 24°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı bulutlu, Rize ve Trabzon’un yükseklerinde sağanak. Samsun 26°C, Trabzon 25°C.

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Erzurum 27°C, Van 25°C.

Güneydoğu Anadolu: Açık ve sıcak. Diyarbakır 36°C, Gaziantep 35°C.

Kaynak: Haber Merkezi