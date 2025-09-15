Arkadaşını Kurtarmak İsterken Canından Oldu

Balık tutarken denize düşen arkadaşını kurtarmak isteyen İsmail Gülbay boğularak hayatını kaybetti. Sebahattin Ağrıbağ hastaneye kaldırılırken, Gülbay’ın cenazesi morga götürüldü.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip denize düşen arkadaşını kurtarmak isteyen İsmail Gülbay, boğularak hayatını kaybetti. Sebahattin Ağrıbağ ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.15 sıralarında Gelibolu’nun Fener Altı mevkisinde meydana geldi. İsmail Gülbay ve arkadaşı Sebahattin Ağrıbağ balık tutmak için kayalıklara çıktı. Bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybeden Ağrıbağ, denize düştü.

Arkadaşını kurtarmak için hamle yapan Gülbay da denize düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri Sebahattin Ağrıbağ’ı kıyıya çıkarırken, Gülbay’a ulaşılamadı. Kıyıya yakın bölgede bulunan Gülbay’ın cansız bedeni, sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası hastane morguna kaldırıldı. Ağrıbağ ise Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

