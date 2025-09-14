RTÜK Harekete Geçti! Kızılcık Şerbeti için Kritik Adım

RTÜK, Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında soruşturma başlattı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kamuoyu tepkilerinin dikkate alındığını ve gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

RTÜK, kayyım atanan Show TV’deki 'Kızılcık Şerbeti' dizisi hakkında soruşturma başlattı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizinin 'aile kurumuna ve milli manevi değerlere zarar verebilecek içeriklere karşı gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını' duyurdu. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025’in 'Aile Yılı' ilan edilmesinin aile ve toplumsal değerlerin öneminin bir göstergesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup, gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır."

