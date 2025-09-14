Karabük’te Orman Yangını! Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Karabük’ün Ovacık ilçesinde meydana gelen örtü yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Edinilen bilgilere göre, Gökçedüz köyü Akbıyık Mahallesi’nde nedeni henüz belirlenemeyen bir örtü yangını başladı.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alanlara sıçradı. Olay yerine sevk edilen 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve 46 personel kara tarafından müdahalede bulunurken, yangın havadan da 1 helikopterle söndürülmeye çalışılıyor.

Kaynak: İHA

