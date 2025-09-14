Karabük’te Orman Yangını! Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, Gökçedüz köyü Akbıyık Mahallesi’nde nedeni henüz belirlenemeyen bir örtü yangını başladı.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alanlara sıçradı. Olay yerine sevk edilen 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve 46 personel kara tarafından müdahalede bulunurken, yangın havadan da 1 helikopterle söndürülmeye çalışılıyor.

Kaynak: İHA