Prof. Dr. Orhan Şen'den Son Dakika Uyarısı: Yaz Sıcağında Lapa Lapa Kar Yağacak!

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den son dakika açıklaması geldi. Türkiye geneli hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Orhan Şen, kar yağışı uyarısında bulundu. Yaz sıcağında lapa lapa kar yağacak. Peki hangi bölgelerde kar yağışı bekleniyor? Kar yağışları nerede etkili olacak? İşte Prof. Dr. Orhan şen'in dikkat çeken uyarıları...

Son Güncelleme:
Prof. Dr. Orhan Şen'den Son Dakika Uyarısı: Yaz Sıcağında Lapa Lapa Kar Yağacak!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelecek hafta sonuna dair önemli bir hava durumu uyarısı yaptı. Sıcak havalara sakın aldanmayın. Lapa lapa kar geliyor.

ORHAN ŞEN'DEN SON DAKİKA UYARISI: YAZ SICAĞINDA LAPA LAPA KAR YAĞACAK!

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Batı bölgelerinde sıcaklıkların sabit kalacağını söyleyen Şen, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise kar yağışının görülebileceğini bildirdi.

Prof. Dr. Orhan Şen'den Son Dakika Uyarısı: Yaz Sıcağında Lapa Lapa Kar Yağacak! - Resim : 1

HAVA SICAKLIKLARI HIZLA DÜŞECEK

Prof. Dr. Şen'in açıklamasına göre, sıcaklıklar şu an için mevsim normallerinde devam ediyor. Ancak Perşembe günü itibarıyla Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de hissedilir bir sıcaklık düşüşü yaşanacak. Erzurum, Erzincan ve Gümüşhane gibi illerde sıcaklıklar 7-10 derece kadar düşebilir. Bu düşüş, Doğu Karadeniz'in yükseklerindeki yaylalarda beyaz örtü oluşmasına neden olabilir.

Prof. Dr. Orhan Şen'den Son Dakika Uyarısı: Yaz Sıcağında Lapa Lapa Kar Yağacak! - Resim : 2

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI VAR MI?

Prof. Dr. Şen, sıcaklık düşüşünün ve kar yağışının ağırlıklı olarak Anadolu'nun doğu kesimlerinde etkili olacağını belirtirken, İstanbul ve Batı illerinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini söyledi. Batı bölgelerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek.

Meteoroloji Alarm Verdi, Harita Kırmızıya Döndü: Kuvvetli Yağış ve Fırtına GeliyorMeteoroloji Alarm Verdi, Harita Kırmızıya Döndü: Kuvvetli Yağış ve Fırtına GeliyorGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kar Yağışı Meteoroloji Hava Durumu
Son Güncelleme:
Prof. Dr. Orhan Şen'den Son Dakika Uyarısı: Yaz Sıcağında Lapa Lapa Kar Yağacak! Yaz Sıcağında Lapa Lapa Kar Yağacak
Bu Bardaklardan Kahve İçmeden Önce İki Kez Düşünün Bu Bardaklardan Kahve İçmeden Önce İki Kez Düşünün
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze Diplomasisi: İlk Durak Katar Kritik Gazze Diplomasisi.... İlk Durak Katar
Milli Boksör Büşra Işıldar’dan Çifte Gümüş Gururu! İki Ülkede İki Madalya, Dünya İkincisi Oldu Milli Boksör Büşra Işıldar’dan Çifte Gümüş Gururu! İki Ülkede İki Madalya, Dünya İkincisi Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Buralara Ayak Basan Geri Dönmek İstemiyor! Dünyanın En Güzel 50 Köyü Açıklandı: Türkiye'den Tek Orası Girdi Dünyanın En Güzel 50 Köyü Açıklandı
Kurultay Davası Öncesi Kritik Hamle: CHP, Genel Merkezde 'Direniş' Başlatıyor CHP, Genel Merkezde 'Direniş' Başlatıyor
Özgür Özel’den İktidara ‘Hodri Meydan’: 'Manavgat İddianamesiyle Birlikte Görüntüleri Yayınlayacağım' Özgür Özel’den İktidara ‘Hodri Meydan'
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! Kadın Erken Yaş ve Prim Tablosu Açıklandı Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te
Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak Yağış Geliyor