Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze Diplomasisi: İlk Durak Katar

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, Türkiye diplomaside aktif rol almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürüttüğü temaslarla Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Katar’da düzenlenecek zirveye katılacak, ardından New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Gazze için güçlü mesajlar verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayı boyunca Gazze odaklı diplomasi trafiğini sürdürecek. Erdoğan’ın bu kapsamda gerçekleştireceği ilk ziyaretin adresi Katar olacak.

Geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Netanyahu yönetiminin 9 Eylül’de Doha’ya düzenlediği saldırı, İslam dünyasında geniş yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından Katar’ın çağrısıyla, İslam İşbirliği Teşkilatı devlet başkanları düzeyinde olağanüstü bir zirve toplama kararı aldı. Türkiye, teşkilatın Dışişleri Bakanları Konseyi dönem başkanı sıfatıyla sürece aktif destek veriyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İNSANLIK DRAMINI GÜNDEME TAŞIYACAK

Söz konusu zirve, 7 Ekim sonrasında İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından düzenlenen üçüncü olağanüstü toplantı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede Gazze’de yaşanan sivil katliamları gündeme taşıyarak, uluslararası topluma net mesajlar vermeyi planlıyor.

Eylül ayındaki diplomatik temasların ikinci önemli durağı ise New York olacak. Erdoğan, 21-24 Eylül tarihlerinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD’ye gidecek. Burada da Filistin halkına yönelik saldırıları gündeme taşıması, İsrail yönetimini uluslararası hukuk önünde sorumlu tutmaya yönelik çağrılarını yinelemesi bekleniyor.

GÜNDEM ‘İNSANİ YARDIM VE KALICI ATEŞKES’ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Doha’da hem de New York’ta yapacağı ikili görüşmelerde ana başlıklar arasında Gazze’ye insani yardım ulaştırılması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması yer alacak. Görüşmelerde uluslararası toplumun daha kararlı adımlar atması gerektiği mesajı verilecek.

Öte yandan bu yılki BM Genel Kurulu’nda, Filistin meselesi açısından tarihi kararların çıkması bekleniyor. Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi bazı ülkelerin Filistin devletini tanıma yönünde adım atabilecekleri belirtiliyor.

