Bakan Tekin’den Tartışma Yaratan Sözler! ‘Tercih Sizin’ Dedi, Milyonluk Eğitim Gerçeğini Normalleştirdi

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte özel okul ücretlerindeki artışlar yeniden gündemde. Enflasyonun çok üzerinde yapılan zamlar, özellikle orta gelirli aileleri ciddi şekilde zorlarken, bazı devlet okullarında kayıt sürecinde “bağış” adı altında istenen ücretler de kamuoyunun tepkisini çekiyor.

EĞİTİMDE EŞİTSİZLİK TARTIŞMALARI

Özellikle büyükşehirlerde faaliyet gösteren özel okulların yıllık ücretleri milyon TL’leri bulurken, bu durum hem veliler arasında sosyal adaletsizlik tartışmalarını beraberinde getirdi.

Konuya ilişkin CNN Türk’te açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, velilerin özel okulları tercih etmek zorunda olmadığını belirterek şunları söyledi: “Çocuğunuzu özel okula göndermek zorunluluk falan değil, tercih. Kimsenin çocuğunu özel okula göndermek zorunda bırakmayız, bırakmadık. Şu anda toplam öğrenci sayımız içerisinde yüzde 7'ye yakın öğrencimiz özel okula gidiyor. Bu rakam çok düşük “

Yaşanan tartışmalara da değinen Tekin, "Veli diyor ki ben çocuğumu 1,5 milyon TL'ye okutan veli ile aynı sosyal statüde olmak istiyorum, çocuğumu da oraya göndereceğim. Saygı duyuyorum ama gönderdikten sonra da 'Ya 1,5 milyon TL'ye okul mu olur?' diye feveran etmenize gerek yok" dedi.

‘ÖZEL OKULLARIN YÜZDE 90’I DAHA UYGUN’

Bakan Tekin, özel okulların büyük bir kısmının kamuoyunda makul kabul edilen ücretlerin altında hizmet verdiğini söyledi.

“12 bin özel okuldan 2 bin 29'unun yıllık eğitim ücreti 200 bin liradan düşük” diyen Bakan Tekin, “200 bin ila 400 bin arasında olan 3 bin 67 okulumuz var. Yani özel okullarımızın yarısı 400 bin liranın altında eğitim ücretiyle hizmet veriyor. 12 binin üzerindeki özel okuldan kaç tanesi 1 milyon liranın üzerinde eğitim ücreti alıyor olabilir? Takip ediyorum, 82 özel okulumuz 1 milyon liranın üzerinde ücret alıyor. 600 bin lira ila 1 milyon lira arasında eğitim ücreti alan okulumuz 687” ifadelerini kullandı.

Özel okulların yüzde 90’ın 600 bin TL’nin altında olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, “Bak sevgili kardeşim, sen çocuğunu özel okula göndermek zorunda değilsin. Gönderiyorsan, özel okullarımızın yüzde 90'ı 600 bin TL'nin altında. Yani kamuoyunda makul kabul edilen rakamın altında. Onlardan seçebilirsin” dedi.

Kaynak: AA