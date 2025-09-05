12 Yıllık Eğitim Süresi, 'Bağış Ücreti', Özel Okul Ücretleri, Öğretmen Atamaları... Bakan Tekin'den Yeni Dönem Öncesi Kritik Mesajlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA Editör Masası'nın konuğu oldu. Önemli açıklamalarda bulunan Tekin, "Cumhurbaşkanımızın bu yılı 'Aile yılı' ilan etmesi sebebiyle öğretmen, idareci arkadaşlarımızdan aile temalı etkinliklerin yoğunlaşmasını istiyoruz." dedi.

Orman yangınlarıyla ilgili Tekin, "Tarım ve Orman Bakanımızla birlikte bu yıl ormanların ve ağaçların bakımı anlamında bir dizi etkinliği birlikte yapmak üzere bir karar aldık. Bu yılı, 'Her çocuğumuz bir fidan, ilk dersimiz Yeşil Vatan' mottosuyla başlatacağız. Aile ve Yeşil Vatan temasını gündeme almalarını arkadaşlarımızdan istedik." açıklamasını yaptı.

Okul formalarıyla ilgili de konuşan Bakan Tekin, "Her yıl öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ne marka ne başka hiçbir tanımlama olmaksızın okul kıyafetiyle ilgili bir tanımlama yapsınlar dedik. Dedik ki, bir veli çocuğunu okula kaydettiğinde, bizim kademelerimiz dört yıl. Dört yıl boyunca kıyafet değişmesin. Yani okulun yönetimi her yıl değiştirmesin. Evet, okul yönetimi değişiyor. Değişen okul yönetimi “ya ben bunu beğenmedim değiştiriyorum” demesin. Veli çocuğuna aldığı kıyafeti, çocuğu dört yıl boyunca o kıyafetle okuluna devam edebilsin diye böyle bir düzenleme yaptık." diye konuştu.

'ZORUNLU BAĞIŞ' AÇIKLAMASI

Okullarda bağış adı altında zorunlu bir ücret istendiğine yönelik haberlerle ilgili konuşan Tekin, şunları söyledi:

"Biz okullarımızın bütün asgari ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Biz, okullarımızdan, okul yöneticilerimizden velilerden herhangi bir zorunlu bağış almalarını istemiyoruz. Böyle uygulamalar varsa, bize ulaştırmalarını istiyoruz. Biz, bu uygulama bize ulaştığında ilgili arkadaşlarla gerekli görüşmeleri yapıyoruz veya gerekli, ihtiyaç duyulursa inceleme ve soruşturma süreçlerini yürütüyoruz. Tekrar söylüyorum bakın, zorunlu bağış diye bir şey yok. Buna asla müsaade etmiyoruz. Biz zaten çocukları kayıt yapıyoruz, bütün çocukları."

Tekin, "Özel okullardan hizmet satın alanlar, bedellerini bankacılık işlemleri üzerinden yapsınlar ki takip edelim ve herhangi bir mağduriyetin ortaya çıkmasını engelleyelim." şeklinde konuştu.

12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM KALDIRILIYOR MU?

Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim süresinde revizyon yapmayı planladıklarını da söyledi. Tekin, "12 yıllık zorunlu eğitimin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluştu. Hükümet olarak bir karar almak durumundayız. O kararı aldığımızda paylaşacağız." dedi.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Öğretmen atamalarıyla ilgili de konuşan Bakan Tekin, "Hiçbir branşa pozitif ya da negatif ayrımcılık yapmadık. Branşlarla ilgili tercihlerimizi tamamen bilimsel kriterlere göre tanımlıyoruz." ifadelerini kullandı.

SERVİS FİYATLARI

Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Resmi ve özel okullarla ilgili bakanlığımızın tek başına yetki kullanabildiği alanlar var. Biz ücretsiz kitap dağıtıyoruz, kıyafetlerle ilgili karar alıyoruz. Yardımcı kitap aldırmalarını yasak kıldık. Bu okullar hizmet verirken hizmetlerini de denetleme yetkimiz var. Okullarda sunulan hizmetler, yani eğitim, yemek, kırtasiye ve kıyafet hizmeti..

Bunları enflasyon oranında artırabileceklerini yönetmelik ile düzenliyoruz. Biz bu özel okullarının hizmetleri sunuş fiyatlarını denetliyoruz. Biz bu alışverişleri elektronik ortamda kayda alınırsa denetleyebiliriz. Resmi olarak görebilirsek fiyat artışını görebilir ve denetleriz. Elden ödeme olursa bunu bilemeyiz. Özel okullarla ilişkiye giren velilerimiz bu hizmet bedellerini resmi ortamlarda yapsınlar ki biz de takip edelim. Sorumluluğumuzda olmayan konu başlıklarından biri de servis. Muhalif belediye sınırlarında servis hizmetleri enflasyon üzerinde zam yapıldı Onun da denetimi bizdeymiş gibi bir algı yayıyorlar. Bunu da düzeltmemiz lazım. Bu yetki büyükşehir belediyelerinde."

Kaynak: AA