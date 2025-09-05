12 Yıllık Eğitim Süresi, 'Bağış Ücreti', Özel Okul Ücretleri, Öğretmen Atamaları... Bakan Tekin'den Yeni Dönem Öncesi Kritik Mesajlar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda bağış adı altında zorunlu bir ücret istendiğine yönelik haberlerle ilgili, "Zorunlu bağış diye bir şey yok. Müsaade etmeyiz." dedi. Özel okul ücretleri, öğretmen atamaları ve servis denetimleriyle ilgili de konuşan Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim süresinde revizyon yapmayı planladıklarını da söyledi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA Editör Masası'nın konuğu oldu. Önemli açıklamalarda bulunan Tekin, "Cumhurbaşkanımızın bu yılı 'Aile yılı' ilan etmesi sebebiyle öğretmen, idareci arkadaşlarımızdan aile temalı etkinliklerin yoğunlaşmasını istiyoruz." dedi.

Orman yangınlarıyla ilgili Tekin, "Tarım ve Orman Bakanımızla birlikte bu yıl ormanların ve ağaçların bakımı anlamında bir dizi etkinliği birlikte yapmak üzere bir karar aldık. Bu yılı, 'Her çocuğumuz bir fidan, ilk dersimiz Yeşil Vatan' mottosuyla başlatacağız. Aile ve Yeşil Vatan temasını gündeme almalarını arkadaşlarımızdan istedik." açıklamasını yaptı.

Okul formalarıyla ilgili de konuşan Bakan Tekin, "Her yıl öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ne marka ne başka hiçbir tanımlama olmaksızın okul kıyafetiyle ilgili bir tanımlama yapsınlar dedik. Dedik ki, bir veli çocuğunu okula kaydettiğinde, bizim kademelerimiz dört yıl. Dört yıl boyunca kıyafet değişmesin. Yani okulun yönetimi her yıl değiştirmesin. Evet, okul yönetimi değişiyor. Değişen okul yönetimi “ya ben bunu beğenmedim değiştiriyorum” demesin. Veli çocuğuna aldığı kıyafeti, çocuğu dört yıl boyunca o kıyafetle okuluna devam edebilsin diye böyle bir düzenleme yaptık." diye konuştu.

'ZORUNLU BAĞIŞ' AÇIKLAMASI

Okullarda bağış adı altında zorunlu bir ücret istendiğine yönelik haberlerle ilgili konuşan Tekin, şunları söyledi:

"Biz okullarımızın bütün asgari ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Biz, okullarımızdan, okul yöneticilerimizden velilerden herhangi bir zorunlu bağış almalarını istemiyoruz. Böyle uygulamalar varsa, bize ulaştırmalarını istiyoruz. Biz, bu uygulama bize ulaştığında ilgili arkadaşlarla gerekli görüşmeleri yapıyoruz veya gerekli, ihtiyaç duyulursa inceleme ve soruşturma süreçlerini yürütüyoruz. Tekrar söylüyorum bakın, zorunlu bağış diye bir şey yok. Buna asla müsaade etmiyoruz. Biz zaten çocukları kayıt yapıyoruz, bütün çocukları."

Tekin, "Özel okullardan hizmet satın alanlar, bedellerini bankacılık işlemleri üzerinden yapsınlar ki takip edelim ve herhangi bir mağduriyetin ortaya çıkmasını engelleyelim." şeklinde konuştu.

12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM KALDIRILIYOR MU?

Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim süresinde revizyon yapmayı planladıklarını da söyledi. Tekin, "12 yıllık zorunlu eğitimin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluştu. Hükümet olarak bir karar almak durumundayız. O kararı aldığımızda paylaşacağız." dedi.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Öğretmen atamalarıyla ilgili de konuşan Bakan Tekin, "Hiçbir branşa pozitif ya da negatif ayrımcılık yapmadık. Branşlarla ilgili tercihlerimizi tamamen bilimsel kriterlere göre tanımlıyoruz." ifadelerini kullandı.

SERVİS FİYATLARI

Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Resmi ve özel okullarla ilgili bakanlığımızın tek başına yetki kullanabildiği alanlar var. Biz ücretsiz kitap dağıtıyoruz, kıyafetlerle ilgili karar alıyoruz. Yardımcı kitap aldırmalarını yasak kıldık. Bu okullar hizmet verirken hizmetlerini de denetleme yetkimiz var. Okullarda sunulan hizmetler, yani eğitim, yemek, kırtasiye ve kıyafet hizmeti..

Bunları enflasyon oranında artırabileceklerini yönetmelik ile düzenliyoruz. Biz bu özel okullarının hizmetleri sunuş fiyatlarını denetliyoruz. Biz bu alışverişleri elektronik ortamda kayda alınırsa denetleyebiliriz. Resmi olarak görebilirsek fiyat artışını görebilir ve denetleriz. Elden ödeme olursa bunu bilemeyiz. Özel okullarla ilişkiye giren velilerimiz bu hizmet bedellerini resmi ortamlarda yapsınlar ki biz de takip edelim. Sorumluluğumuzda olmayan konu başlıklarından biri de servis. Muhalif belediye sınırlarında servis hizmetleri enflasyon üzerinde zam yapıldı Onun da denetimi bizdeymiş gibi bir algı yayıyorlar. Bunu da düzeltmemiz lazım. Bu yetki büyükşehir belediyelerinde."

Bakan Tekin Açıkladı: 15 Bin Öğretmen Ataması YapıldıBakan Tekin Açıkladı: 15 Bin Öğretmen Ataması YapıldıGüncel
LGS Skandalında İtiraf: Bakan Tekin Kural İhlalini Kabul EttiLGS Skandalında İtiraf: Bakan Tekin Kural İhlalini Kabul EttiGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Yusuf Tekin Okul
Son Güncelleme:
Devlet Himayesindeki 286 Genç Üniversiteli Oldu Devlet Himayesindeki 286 Genç Üniversiteli Oldu
Bakan Göktaş Duyurdu! O Ödemeler Hesaplarda, Hemen Kontrol Edin Bakan Göktaş Duyurdu, O Ödemeler Hesaplarda
Anaokulu Fiyatları Üniversiteleri Geçti: Rakamlar Dudak Uçuklattı, Veliler Yüz Binleri Gözden Çıkarmak Zorunda Anaokulu Fiyatları Üniversiteleri Geçti
Dünyanın En Güzel Köyleri Belli Oldu: Türkiye'den O Köy Listeye Adını Yazdırdı Dünyanın En Güzel Köyleri Belli Oldu: Türkiye'den O Köy Listeye Adını Yazdırdı
Karma Eğitime 'Yusuf Tekin' Darbesi... Sadece Kız Öğrencilerin Gidebileceği 8 Okul Açıldı Karma Eğitime 'Yusuf Tekin' Darbesi... Sadece Kız Öğrencilerin Gidebileceği 8 Okul Açıldı
Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Haber: Okullarda Ayakkabı Kriteri Değişti, Artık Bunu Giymek Zorunlu Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Haber
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Flaş Karar: İstanbul'da Okul Saatleri Değişti Okul Saatleri Değişti
Ay Yıldız Bir Esti Tam Esti! Spor Yorumcuları Türkiye'nin Gürcistan Zaferinin Kritik Noktasını Açıkladı: ‘Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı’ Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı
Putin'den Avrupa'ya Rest! 'Eğer Ukrayna'ya Asker Gönderirseniz...' 'Eğer Ukrayna'ya Asker Gönderirseniz...'
'Gürsel Tekin'le Birlikte İl Binasına Gideceği' İddia Edilmişti: Canan Kaftancıoğlu Cephesinden Açıklama Geldi 'Gürsel Tekin'le Birlikte İl Binasına Gideceği' İddia Edilmişti: Canan Kaftancıoğlu Tarafından Yanıt
CHP İstanbul İl Yönetimine Atanan 'Kayyım Heyeti'nde Çatlak! 'Kayyım Heyeti'nde Çatlak!