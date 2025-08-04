LGS Skandalında İtiraf: Bakan Tekin Kural İhlalini Kabul Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS’de usulsüzlük yaşandığı iddialarına ilişkin sessizliğini bozdu. Bakan Tekin, bir gözetmenin sınava katılmayan öğrencinin kitapçığını açıp fotoğraflarını çektiğini, ardından WhatsApp grubunda paylaştığını açıkladı.

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LGS Skandalında İtiraf: Bakan Tekin Kural İhlalini Kabul Etti
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, muhalefet milletvekillerinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında usulsüzlük yaşandığına dair iddialarına yanıt verdiği açıklamasında, bir gözetmen öğretmenin sınav kurallarını ihlal ederek soru kitapçığının fotoğrafını çektiğini doğruladı.

SINAV İPTAL TALEPLERİNE KAPIYI KAPATTI

Nefes’in haberine göre, Bakan Tekin, bu olayın “münferit” olduğunu belirterek sınavın güvenilirliğini savundu ve muhalefeti “sorumsuzlukla” itham etti. LGS sınavının “doğruluğundan” ve “güvenilirliğinden” emin olduklarını vurgulayan Bakan, sınavın iptali yönündeki taleplere kapıyı kapattı.

WHATSAPP GRUBUNDA PAYLAŞMIŞLAR

WhatsApp üzerinden LGS sözel oturumu sorularının paylaşıldığına ilişkin gündeme gelen iddialara dair Tekin şu ifadeleri kullandı: “Konunun münferit bir durum olduğu, saat 09.30’da başlayıp 10.45’te tamamlanan ilk oturumun soru kitapçığının Bakanlığımıza bağlı bir okulda gözetmen olarak görevli kadrolu bir öğretmen tarafından sınava katılmayan bir öğrencinin soru kitapçığının fotoğrafının çekilmesi ve sonradan oluşturulan belgelerinin dört kişinin dahil olduğu bir mesajlaşma grubunda paylaşılması suretiyle gerçekleştiği anlaşılmıştır. Görüntüler Bakanlığın kullandığı orijinal materyal değildir. Bakanlığımızın bilişim altyapısı, her türlü duruma ilişkin analizleri yapabilecek ve süreçteki herhangi bir anormalliği tespit edebilecek niteliktedir.”

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Kaynak: Nefes

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