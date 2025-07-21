Yusuf Tekin'den LGS Soruşturmasıyla İlgili Açıklama

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LGS'de 719 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan almış, bu durum 'şaibe' iddialarını gündeme getirmişti. CHP, LGS sınavı sırasında soru kitapçığının WhatsApp gruplarında yayımlanmasına ilişkin suç duyurusunda bulunmuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS'de şaibe iddialarına ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Toplam 29 kişi hakkında soruşturma açıldığı bilgisini paylaşan Tekin, soruşturma sürecinin devam ettiğini söyledi.

'SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR'

Bakan Tekin LGS tartışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Sınav güvenliğiyle ilgili bütün tedbirler ÖSYM standartlarında alındı. Olağanüstü bir tedbir süreci yaşadık. Soruları bizim okullarımızdan öğretmenlerimiz hazırlıyor. Sonrasında ihtiyaç duyulursa akademik anlamında üniversitelerden öğretim üyelerine soruların bilimselliğiyle ilgili hakemliğine başvurulduğu olabilir. (LGS analiz raporu) Daha önceki yıllarda hazırlanana analiz raporunun teknik bilgi kısmını çıkarıp 3-5 sayfa olarak aynısını yayımladık. Şeffaflık eleştirisi getirilebilecek her türlü veriyi paylaştık paylaşabiliriz. (Bir öğretmenin soru kitapçığını cep telefonuyla çekip paylaşması) O gün hemen ilgililerin cep telefonlarını alıp gerekli değerlendirmeleri yaptık. Sınavın güvenliğiyle ilgili herhangi bir sorunun ortaya çıkmadığını gördük. Soruşturma süreci devam ediyor. 29 kişi hakkında soruşturma açıldı. Bunun içinde farklı kamusal görevi olanlar da var. O arkadaşlarımızın hepsi soruşturmanın selameti açısından valilik tarafından görevden uzaklaştırılmış durumda."

NE OLMUŞTU?

LGS sonuçlarına göre 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtladığı ve 500 tam puan aldığı açıklanmıştı. Geçen yıla göre tam puan alan öğrenci sayısında yüzde 74’lük dikkat çekici bir artış yaşanmıştı. Bu durum sınavda şaibe iddialarını gündeme getirmişti.

Ayrıca LGS'nin gerçekleştirildiği gün soruların WhatsApp gruplarında paylaşıldığı ortaya çıkmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada paylaşımların sınav sonrasında yapıldığını açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise söz konusu kişiyle ilgili şikayetçi olduklarını ancak paylaşımların sınav güvenliğini riske atmadığı için sınavın iptal edilmesinin söz konusu olmadığını söylemişti. CHP, LGS'de şaibe iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi