Cumhurbaşkanı Erdoğan LGS İddialarına Ateş Püskürdü: 'Bir İnsan Bu Kadar Pişkince Yalan Söyleyemez'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ile ilgili şaibe iddialarına sert sözlerle tepki gösterdi. Erdoğan, imam hatip düşmanlığı sebebiyle iftira atıldığını iddia ederek "Bir insan bu kadar pişkince yalan söyleyemez. LGS’de bu kadar başarı sağlamış olan bu yavrulara niye hakaret ediyorsun? Şu anda Kartal Anadolu İmam Hatip’te, diğer imam hatiplerde bu kadar başarı grafiği yüksek olan bu yavruları, sen nasıl olur da böyle fotoğraf kareleriyle kalkıp hedef gösterirsin?" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan LGS İddialarına Ateş Püskürdü: 'Bir İnsan Bu Kadar Pişkince Yalan Söyleyemez'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyareti dönüşü gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Erdoğan, gündemden düşmeyen "LGS'de şaibe" iddialarına sert tepki göstererek, durumun imam hatip okullarına yönelik düşmanlıktan kaynaklandığını savundu. Erdoğan, imam hatip okullarının akademik başarılarının giderek arttığını söyleyerek "Bu durum da bazı kesimleri rahatsız etmiş görünüyor. Günlerdir yürütülen ahlaksız iftira kampanyasının tek bir açıklaması vardır; o da imam hatip düşmanlığıdır" diye konuştu.

'YENİLİR YUTULUR ŞEY DEĞİL'

Sınavda başarılı olan çocuklara hakaret edildiğini ve hedef gösterildiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı, "Hakikaten yenilir yutulur bir şey değil. Bir insan bu kadar pişkince yalan söyleyemez. LGS’de bu kadar başarı sağlamış olan bu yavrulara niye hakaret ediyorsun? Şu anda Kartal Anadolu İmam Hatip’te, diğer imam hatiplerde bu kadar başarı grafiği yüksek olan bu yavruları, sen nasıl olur da böyle fotoğraf kareleriyle kalkıp hedef gösterirsin? Çok büyük bir terbiyesizlik. LGS’deki başarı grafiğinin herhangi bir yolsuzlukla izah edilmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

'YAVRULARIN EMEKLERİNE KARA ÇALINIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağdan soldan destek verilmiş, şu olmuş, bu olmuş" gibi yalanlar üretildiğini savunarak "Yavrular, bileklerinin hakkıyla, zihinlerinin hakkıyla neticeyi elde etmiş olan çocuklarımız… Ama bakıyorsunuz, daha 12-13 yaşındaki masum yavruların emeklerine kara çalınıyor. Bakın bizim, “toksik siyaset” derken kastımız tam olarak buydu. Çamur at izi kalsın anlayışı ile siyaset yapılmaz; yapılsa da buna siyaset denmez" şeklinde konuştu.

'ÇOCUKLAR VE AİLELERDEN ÖZÜR DİLEMELİLER'

Erdoğan, sınav güvenliği konusunu son derece hassas bir şekilde ele aldıklarını ifade ederek "Türkiye’nin sınav güvenliği konusunda ne kadar başarılı olduğunu cümle alem bilir. Eğer bunların zerre kadar haysiyetleri varsa, tek yapmaları gereken çıkıp sosyal medyadan linç ettirdikleri o masum çocuklardan ve ailelerinden açıkça özür dilemeleridir. Yoksa bunlar müfteri olarak anılmaya devam edecektir" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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