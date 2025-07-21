Mahmut Tanal Şanlıurfa'daki Çocuk Ölümlerine İsyan Etti! 'Derhal Acil Eylem Planı Gerekli'

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Son dönemde Şanlıurfa'da sulama kanallarında yaşanan çocuk ölümleri bölge halkını ciddi endişeye sürüklüyor. FİSA Çocuk Hakları Merkezi’ne göre 2024 yılında Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanallarında en az 14 çocuk hayatını kaybederken, 2025’in ilk yarısında da en az 8 çocuk boğularak yaşamını yitirdi. Durum Meclis gündemine de taşındı.

Daha önce meseleyle alakalı sık sık tedbir çağrısı yapan CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, iktidara tepkisini dile getirerek, Tarım ve Orman Bakanlığı’na verdiği soru önergesiyle son 5 yıldaki çocuk ölümlerinin net olarak açıklanmasını ve alınan tedbirlerin yanıtlanmasını istediğini ifade etti.

Bakanlık’tan verilen yanıtta önlemlerin alındığı aktarılsa da tedbirlerin niteliği ve çocuklara yönelik programların eksikliğini işaret eden CHP Milletvekili, iktidarın "Aile Yılı" ilan ettiği yılda yaşanan bunca çocuk ölümünü vurgulayarak "Önlenebilir her ölüm, cinayettir" yorumunu yaptı.

'NEREDE O ÇİTLER?'

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı önlemlere ilişkin kendisine "3 aylık risk analizleri, 402 kilometre tel çit imalatı, uyarı levhaları, kamu spotları, anonslar..." şeklinde bir yanıt verdiğini bildiren Mahmut Tanal, sahadaki somut gerçekliğin farklı olduğunun altını çizdi. Tanal, "402 kilometre tel çit yaptık diyorlar, peki bu çitler nerede? Uyarı levhaları koyulmuş, çocukların anlayacağı şekilde mi yapılmış bütün bunlar?" ifadelerine yer verdi.

Önlemlerin her yaşa yönelik anlaşılabilir şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Mahmut Tanal, "Kamu spotları çocuklar için mi, yoksa yalnızca yetişkinlere mi hitap ediyor? Ayrıca hala yanıtlanmayan sorular var. Mevcut önlemler neden işe yaramıyor? Bakanlık özel bir inceleme başlattı mı? Soruşturma açıldı mı, sorumlular kim? Arama kurtarma ekipleri yeterli mi?" sorularını sordu.

ACİL EYLEM PLANI TALEBİ

Yetkililerin ciddi bir güvenlik zafiyeti gösterdiğini ve çocukları koruyamadıklarını belirten Tanal, çocuklar için acil eylem planı talep ederek şu önerilerini sıraladı:

- Çocuk güvenliği odaklı özel birimler kurulsun,

- Denetimler sıkılaştırılsın,

- Önlemler çocukların anlayabileceği şekilde tasarlansın!"