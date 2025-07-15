Mahmut Tanal, Şanlıurfa'daki Çocuk Ölümlerini İşaret Etti... 'Sistematik Bir Hal Aldı'

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Son yıllarda çocuklara yönelik suçlar ve ihmaller sebebiyle çocuk ölümlerinde artış görülürken, bu durum siyasetin gündemine de taşınıyor. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, son bir ay içerisinde Şanlıurfa’da en az 9 çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek bu durumun hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu ifade etti.

Mahmut Tanal, 7 çocuğun trafik kazalarında, 2 çocuğun ise sulama kanallarında boğularak hayatını kaybettiğini ifade ederek "Diğer yandan FİSA Çocuk Hakları Merkezi’nin raporuna göre ocak ayından haziran ayına kadar olan sürede ise Türkiye genelinde 369, Şanlıurfa’da 26 çocuk hayatını kaybetti" diye konuştu.

Bu ölümlerin kader değil, olduğunu vurgulayan Tanal, "Bu ihmallerin sorumluluğu yalnızca bireysel değil, kamusaldır. Şanlıurfa Türkiye’de en çok çocuk nüfusuna sahip kentlerimizden biridir. Çocukların sulama kanalına düşerek ya da trafik kazalarında arabaların altında kalarak ölmesi artık sistematik hale gelmiştir. Bu yüzden daha etkili politikalara ihtiyaç vardır. Çocukların yaşam hakkını ihlal eden kentleşmeye engel olunup yaşamlarını koruyan uygulamalar derhal yürürlüğe girmelidir" ifadelerini kullandı.

'ÖNLEYİCİ TEDBİRLER GEREK'

Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne göre, Türkiye Cumhuriyeti devletinin çocukların yaşam hakkını korumakla yükümlü olduğunu işaret eden CHP Milletvekili, "Bu yükümlülük, sadece ölüm sonrası soruşturma açmakla değil, önleyici tedbirleri hayata geçirmekle yerine getirilir" dedi.

Mahmut Tanal, yetkililere çağrıda bulunarak şu taleplerini sıraladı:

- Trafik kazalarının yoğun yaşandığı bölgelerde hız sınırlamaları, denetimler ve çocuklara yönelik güvenli geçiş alanları acilen oluşturulmalıdır.

- Sulama kanalları çevresine koruyucu bariyerler yapılmalı, uyarı levhaları yerleştirilmeli ve çocukların erişimini engelleyecek önlemler alınmalıdır.

- Yerel yönetimler, valilik ve ilgili bakanlıklar, çocukların yaşam hakkını korumak için koordineli ve etkin bir şekilde çalışmalıdır.

- Çocuklarımızı yaşatmak, sadece insani bir görev değil, anayasal bir yükümlülüktür. Her çocuğun güvenli bir çevrede yaşama hakkı vardır. Bu hak, ihmale kurban edilemez.