Askerlik Çağına Gelmiş PKK'lılar Ne Olacak? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Çok Konuşulacak Cevap... Ankara Kulislerinden Sızdı

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Terör örgütü PKK'nın Irak Süleymaniye'de silahlarını yakması tarihi bir dönemin kapılarını araladı. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusuyken gözler AKP'nin Kızılcahamam kampından çıkacak sonuçlara çevrildi.

Soru işaretlerine cevap aranırken Ankara'dan dikkat çeken bir kulis bilgisi kamuoyuna yansıdı. Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, Kızılcahamam kampında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e "Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar ne olacak?" diye soruldu.

İşte Güler'in çok konuşulacak cevabı:

"Askerlik çağına gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı örgüt üyeleri herhangi bir eyleme katılmamışsa, askerlik görevini yapmamışsa askere alınır. Bugüne kadar Kürt kardeşlerimiz hiçbir sorun olmadan askerlik yaptı orada sorun yaşanmadı."

Kaynak: Türkiye gazetesi