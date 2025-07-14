DEM Parti İmralı Heyeti'nden Kritik Açıklama! İddialara İlk Yanıt Geldi

DEM Parti İmralı Heyeti'nden, İmralı Adası'ndaki görüşmelere ait olduğu iddia edilen notlara ilişkin açıklama geldi. Heyet, kendileri tarafından açıklananlar dışında hiçbir görüşme notu veya belgeye itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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DEM Parti İmralı Heyeti'nden Kritik Açıklama! İddialara İlk Yanıt Geldi
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DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde yapılan görüşmelerin içeriğine yönelik olduğu iddia edilen haberler hakkında yazılı açıklama yayımladı. Müzakerelerin belli düzeyde mahremiyet gerektirdiği belirtilen açıklamada, heyet tarafından açıklananlar dışında hiçbir not veya belgeye itibar edilmemesi istendi.

Heyetin açıklamasında, görüşmeler hakkında bilgi paylaşıldığı hatırlatılarak, "Bir süredir kimi çevrelerce sosyal medyada İmralı Adası'nda gerçekleşen görüşmelere ait olduğu iddia edilen notlar yayınlanmakta ve yorumlanmaktadır. Kuşkusuz Sayın Öcalan ile heyet arasındaki görüşmeler ve özellikle Sayın Öcalan’ın Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı sürecine dönük görüşleri kamuoyu tarafından haklı olarak beklenmekte ve izlenmektedir. Heyetçe sunulan ve anlatılanlar dışında tahrif edilmiş, spekülatif ve mesnetsiz yorumlara tabi tutulmuş belge ve bilgilere itibar edilmemelidir" denildi.

'PROVOKATİF GİRİŞİMLER'

Sürecin lehinde ya da aleyhinde tüm görüşleri demokratik bir toplumsallığın gereği olarak saygıyla karşıladıklarını belirten heyet, "Ancak gerçek dışı ve tahrif edilmiş belge ve bilgilere dayandırılarak güven zedelemeyi hedefleyen tutumları provokatif girişimler olarak değerlendirdiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Toplumsal barışı ilgilendiren konular ciddi, güvenilir ve belirli bir düzeyde mahremiyet gerektiren tartışma ve görüşme süreçlerini içermektedir. DEM Parti ve DEM Parti İmralı Heyeti olarak çalışmalarımızı bu dikkat ve özenle yürütme çabasındayız" ifadelerine yer verdi.

İmralı Adası'nda yapılan tüm görüşmelerin heyeti katılımıyla gerçekleştiği vurgulanarak "Diğer tüm iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca heyetimizce açıklananlar dışında hiçbir görüşme notu veya belgeye itibar edilmemelidir" denildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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