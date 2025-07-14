Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den 'Terörsüz Türkiye' Açıklaması! 'Tarihi Bir Adım, Amaç Kardeşliğin Pekişmesi'

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin 9’uncu yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da düzenlenen ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen törene Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları, Genelkurmay İkinci Başkanı ile şehit ve gazi yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik Komutanlıkları tarafından anma konseri düzenlendi.

'KARANLIK BİR OLAYDAN ONURLU BİR DESTANA DÖNÜŞTÜ'

Bakan Güler, konuşmasında 15 Temmuz şehitlerini rahmetle, gazileri şükranla anarak, “Tarih, geçmişin tanığı, geleceğin rehberidir. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişimi, tarihimizin en karanlık olayı olarak başladı, ancak milletimizin sarsılmaz iradesi ve güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesiyle onurlu bir destana dönüştü” dedi. Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma ve Emniyet Teşkilatı’nın vatansever mensuplarının, vatandaşlarla omuz omuza milli iradeye sahip çıktığını vurguladı. “15 Temmuz, sadece bir darbe girişiminin püskürtülmesi değil, milletin kendi iradesine sahip çıkma kararlılığının tescilidir” diye ekledi.

'TSK, MİLLETİMİZİN GÖZBEBEĞİ'

Güler, TSK’nın Çanakkale, İstiklal Harbi, Kore ve Kıbrıs’ta gösterdiği kahramanlığı 15 Temmuz’da da sergilediğini belirterek, “Hain unsurlardan temizlenen ordumuz, bugün her zamankinden daha güçlü, disiplinli ve caydırıcı. TSK, milletimizin gözbebeği olmuştur” dedi. FETÖ ile mücadelenin ilk günkü kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Güler, “İltisaklı tek bir kişi kalmayana dek bu mücadele hukuk çerçevesinde devam edecek. Devletin kılcal damarlarına sızan her illegal yapı, güvenliğimiz için ciddi bir tehdittir” uyarısında bulundu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE, YARINLARIMIZIN GÜVENCESİ'

‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin, sadece bugünü değil, yarınları da güvence altına alan tarihi bir adım olduğunu vurgulayan Güler, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen süreç sadece bugünümüzün değil yarınlarımızın da güvenliğini sağlamaya yönelik tarihi bir adımdır. Yegane amacımız sürecin başarıyla tamamlanması ile milletimizin birliğinin ve kardeşliğinin pekişmesidir. Bu doğrultuda ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde dikkatli ve akılcı bir yaklaşımla çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi