Ankara Kulisleri Kaynıyor! Kabine Değişecek mi? O Tarih İşaret Edildi

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Terörsüz Türkiye, sürecinde kritik adımlar atılırken; devlet kademelerinde de önemli değişiklikler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bir dizi kritik atama gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı’na Prof. Dr. Burhanettin Duran atanırken, eski İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı’na getirildi. Ardından, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na Esma Ersin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı’na ise Abdullah Eren atandı.

TRT’DE YENİ YÖNETİM

Atamalar bununla sınırlı kalmadı. TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, TRT Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliğine ise Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı getirildi. Bu değişiklikler, devlet yönetiminde yeni bir dönemin sinyallerini verdi.

KABİNE REVİZYONU İDDİALARI

TGRT Haber ekranlarında konuşan TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, bu atamaların ardından Kabine’de revizyon olabileceği iddialarını değerlendirdi. Sözcan, “Kulisler hareketlendi. Daha önce Kabine revizyonunun eylüle ertelendiği söyleniyordu, ancak bu hafta bazı hareketlilikler olabilir. Perşembeye kadar bazı değişikliklerin olabileceği konuşuluyor” dedi.

Kaynak: Türkiye gazetesi