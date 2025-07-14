CHP'li Gürer'den Çiftçiye Nefes Aldıracak Kanun Teklifi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve çiftçilerin üzerindeki maliyet baskısını azaltmak amacıyla önemli bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu. Gürer’in teklifi, tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisinden alınan Katma Değer Vergisi’nin (KDV) tamamen kaldırılmasını öngörüyor. Gürer, “Üreticinin, çiftçinin canı yanıyor” diyerek çiftçinin vergi yükünün hafifletilmesi gerektiğini vurguladı.

'ÇİFTÇİNİN YÜKÜ AĞIRLAŞIYOR'

Kanun teklifinin gerekçesinde, tarımın ulusal gıda güvenliğinin teminatı olduğuna dikkat çeken Gürer, özellikle enerji maliyetlerindeki artışın çiftçinin üretim yapmasını zorlaştırdığını ifade etti. CHP’li vekil, “2020 yılında kilovat saat başına 66 kuruş olan tarımsal elektrik birim fiyatı, 2025 itibarıyla 3,49 TL seviyesine ulaştı. Bu yüksek fiyatlara eklenen KDV oranı, çiftçinin sırtındaki yükü daha da ağırlaştırıyor” dedi.

AVRUPA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ

Avrupa Birliği ülkelerinde benzer üretim girdilerine düşük ya da sıfır KDV uygulandığını belirten Gürer, Türkiye’de de bu modelin benimsenmesi gerektiğini söyledi. “AB’de tarımsal faaliyetlerde kullanılan enerjiye sıfır ya da düşük oranlı KDV uygulanıyor. Türkiye’de de benzer bir model benimsenerek tarımsal sulamada kullanılan elektrikten KDV alınmamalıdır” ifadelerini kullanan Gürer, bu uygulamanın üretim maliyetlerini düşürerek çiftçinin rekabet gücünü artıracağını dile getirdi.

'AKARYAKITTA VERGİ KALDIRILMALI'

Ömer Fethi Gürer, sadece elektrik değil, çiftçinin kullandığı diğer girdilerde de vergi yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirtti. Gürer, “Üreticilerin üzerindeki maliyet baskısı hafifletilmeden tarımsal üretimin sorunları bitmez. Çiftçi ve üretici için akaryakıttaki vergi kaldırılmalı, yem ve gübrede sübvansiyon sağlanmalıdır” diye konuştu.

MECLİS'E KANUN TEKLİFİ SUNDU

CHP’li Gürer’in TBMM’ye sunduğu kanun teklifine göre, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinin 4’üncü fıkrasına, “Tarımsal üretim yaparken sulama suyu temin etmek amacıyla gerek kuyulardan gerekse su kanallarından pompaj sistemiyle kullanılan elektrik enerjisi” ifadesi eklenerek bu enerji türü KDV’den muaf hale getirilecek. Kanunun yayımıyla birlikte yürürlüğe girmesi öngörülürken, uygulanmasından Cumhurbaşkanı sorumlu olacak.