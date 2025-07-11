Kabine Değişikliği İddiaları Gündemdeyken Bakan Tunç’tan Dikkat Çeken Paylaşım

Kabine değişikliği iddialarının yoğunlaştığı günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından çalışma anlarını paylaşan Tunç’un dosyaları arasında TBMM’den gelen soru önergeleri yer aldı. Paylaşım kısa sürede gündem oldu ve farklı yorumlara yol açtı.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Yerel seçimlerin ardından sık sık gündeme gelen kabine değişikliği iddiaları, son günlerde kulislerde daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son kabine toplantısında bazı bakanlar için “bu, son toplantıları olabilir” dediği öne sürüldü. Özellikle bazı isimlerin görevden alınacağı ya da görev yerlerinin değiştirileceği iddiaları kulislerde geniş yer buldu.

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Tüm bu iddiaların gölgesinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Tunç, çalışma ofisinde çekilen ve önünde yığılı onlarca dosyanın yer aldığı bir fotoğrafı resmi hesabından yayımladı. Paylaşımda, bakanın bu dosyalar üzerinde çalıştığı anlar da yer aldı.

SORU ÖNERGELERİYLE VİDEO ÇEKTİ

Fotoğrafta yer alan dosyaların TBMM’den gelen soru önergeleri olduğu anlaşıldı. Bazı belgelerin üzerinde ise “süresi içinde cevaplanmıştır” notlarının yapıştırıldığı görüldü. Tunç’un bu paylaşımı, görevine sıkı şekilde devam ettiği ve çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğü mesajı olarak yorumlandı.

Tunç’un paylaşımı sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Kabine değişikliği iddialarının yoğunlaştığı bir dönemde gelen bu paylaşım, siyasi çevrelerce sembolik bir mesaj olarak değerlendirildi. Kimileri bu kareyi, “görevine devam edeceği yönünde bir mesaj” olarak okurken, kimileri de “veda hazırlığı” yorumunu yaptı.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine revizyonu konusunda hangi adımları atacağı, kamuoyu tarafından merak ediliyor. Parti kulislerine göre bazı bakanlıklar için yeni isimler konuşulurken, değişimin zamanlaması henüz net değil. Kabineye yeni yüzlerin katılması ya da bazı isimlerin yer değiştirmesi gündemdeki en sıcak başlıklar arasında.

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