‘Terörsüz Türkiye’ Sürecinde Siyasi Trafik Hızlanıyor: İmralı Heyeti ile Bahçeli’nin Görüşme Tarihi Belli Oldu

DEM Parti İmralı Heyeti, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında 16 Temmuz’da MHP lideri Devlet Bahçeli ile TBMM’de kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Heyet, sürecin geldiği noktayı aktarıp, siyasi destek arayışında bulunacak.

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‘Terörsüz Türkiye’ Sürecinde Siyasi Trafik Hızlanıyor: İmralı Heyeti ile Bahçeli’nin Görüşme Tarihi Belli Oldu
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Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe ulaşma hedefiyle başlattığı "Terörsüz Türkiye" sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Sürece katkı sağlamak amacıyla siyasi temaslarını yoğunlaştıran DEM Parti İmralı heyeti, bu hafta itibarıyla siyasi parti liderleriyle görüşmelere başlayacak.

İMRALI HEYETİ BAHÇELİ'Yİ ZİYARET EDECEK

DEM Parti İmralı Heyeti’nde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan heyetin ilk durağı 16 Temmuz Çarşamba günü Gelecek Partisi olacak. İmralı heyeti, saat 12.00’de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile partisinin genel merkezinde bir araya gelecek.

Aynı gün saat 14.00’te Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup odasında kritik bir görüşme yapılması planlanıyor. Bu görüşmenin, sürecin çok yönlü ve kapsayıcı bir zeminde ilerletilmesi açısından oldukça önemli olarak görülüyor.

ÖZEL İLE GÖRÜŞME PERŞEMBE

DEM Parti heyeti, 17 Temmuz Perşembe günü ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecek. Görüşme, saat 13.00’te CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Temmuz'da Beştepe'de kabul edilmişti. 11 Temmuz'da ise terör örgütü PKK'da 30 kişilik terörist Süleymaniye'de silahlarını bırakmıştı.

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