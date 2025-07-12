Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Telefonu

DEM Partili Ahmet Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Ahmet Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’ye “Terörsüz Türkiye” sürecine katkılarından dolayı teşekkür etti.

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Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Telefonu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "terör örgütünün silah bırakması" çağrısının ardından, Türkiye yakın tarihinin en kritik gelişmelerinden biri yaşandı. PKK, Irak'ın Süleymaniye kırsalında düzenlenen bir törenle 41 yıllık silahlı faaliyetlerine resmen son verdiğini duyurdu.

DEM Partili Ahmet Türk, gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türk, silah bırakma sürecinin hayırlı olması temennisinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürece verdikleri katkı nedeniyle teşekkür etti.

Ahmet Türk, yaptığı açıklamada bu adımın yalnızca Türkiye için değil, tüm bölge için umut verici olduğunu belirtti. "Bu süreçle birlikte kardeşliğin temelleri daha sağlam atılacak. Uzun yıllardır devam eden sorunun çözümüne artık çok yaklaştık" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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