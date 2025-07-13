‘Terörsüz Türkiye’ Mesaisi: DEM Parti İmralı Heyetinden Siyasi Liderler Turu!

Terör örgütü PKK'nın 30 kişilik bir grubunun silah bırakmasının ardından DEM Parti İmralı heyeti, önümüzdeki günlerde 'Terörsüz Türkiye' temaslarını sürdürecek. Heyetin, MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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‘Terörsüz Türkiye’ Mesaisi: DEM Parti İmralı Heyetinden Siyasi Liderler Turu!
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Türkiye’de terörsüz bir gelecek hedefi doğrultusunda yürütülen ‘Terörsüz Türkiye’ süreci bu hafta da önemli temaslarla devam ediyor.

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre, DEM Parti İmralı heyetinin, önümüzdeki günlerde bir kez daha adaya gitmesi bekleniyor. Öte yandan heyet üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın, ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Meclis dışındaki siyasi parti liderleriyle de bir araya gelinerek, sürecin geldiği nokta hakkında bilgi verilmesi öngörülüyor.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Temmuz'da Beştepe'de kabul edilmişti. 11 Temmuz'da ise terör örgütü PKK'da 30 kişilik terörist Süleymaniye'de silahlarını bırakmıştı.

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Kaynak: Habertürk

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DEM Parti Devlet Bahçeli Özgür Özel
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