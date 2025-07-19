Mahmut Tanal'dan AKP'ye İsrail Tepkisi, 'Mavi Marmara'nın Hesabı Sorulmadı'

CHP Milletvekili Mahmut Tanal AKP iktidarını sert şekilde eleştirerek "Mavi Marmara şehitlerinin hesabı sorulmadı” dedi. Tanal çıkarılan bir yasa ile Mavi Marmara sorumlusu İsraillilerin yargılanmaktan kurtulduğunu belirtti.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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CHP Milletvekili Mahmut Tanal iktidarın İsrail politikasını eleştirdi. Meclis’te yapılan yasa değişikliğiyle Mavi Marmara olayına karışan İsrailli yetkililerin yargılanmaktan kurtulduğuna değinen Tanal “Mavi Marmara şehitlerinin hesabı sorulmadı” dedi.

Tanal Meclis’te yaptığı konuşmada “CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'de bugün yaptığı konuşmada, şunları söyledi: "Mavi Marmara’da İsrailli yetkililer yargılanıyordu. İsrail’in Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve bakanları hakkında İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranmaları da sağlanmıştı. AK Parti, TBMM’de yasa değişikliği yaptı. Bu yasa ile dava düşürüldü. İsrailli yetkililer yargılanmaktan kurtuldu. Kırmızı bültenle aranmaları da iptal edildi. Yani; İsrail’in sorumluları artık ne yargılanıyor ne de aranıyor. Mavi Marmara şehitlerinin hesabı sorulmadı. AKP, katilleri yargı önünden kaçırdı."

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Kaynak: Haber Merkezi

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