Asansörde Mide Bulandıran Taciz! Çığlık Çığlığa Yardım İstedi

İstanbul Esenyurt'ta bir binaya teslimat yapmak üzere giren kargo görevlisi, asansörde gördüğü bir kadını dokunarak taciz etti. Mide bulandıran taciz anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın asansöründe korkunç bir taciz yaşandı.

İddiaya göre, kargo görevlisi asansöre beraber bindiği 24 yaşındaki kadını taciz etti.

Asansörde Mide Bulandıran Taciz! Çığlık Çığlığa Yardım İstedi - Resim : 1

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA YARDIM İSTEDİ

Tacizini kadın asansörden indikten sonra da devam ettiren adam, kadının çığlık atarak yardım istemesi sonrasında paniğe kapıldı. Kaçan tacizci R.L. polis tarafından yakalandı, ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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