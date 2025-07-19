Emniyet O Görüntülerle İlgili Harekete Geçti! Direksiyon Başında Sızan Taksici Yakalandı
İstanbul'da araç içinde kontrolsüz davranışlar sergilediği görüntülenen taksiciyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, taksicinin Güngören'de yakalandı. Sürücüye para cezası kesilirken, araç otoparka çekildi.
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde uyuşturucu madde etkisindeki bir taksicinin direksiyon başında kendinden geçtiği anların görüntüleri gündem olmuştu. Taksici bir süre sonra kendine gelerek çalışmaya devam etmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü söz konusu görüntülerle ilgili harekete geçti. Taksi şoförü Güngören'de yakalandı.
GÜNGÖREN'DE YAKALANDI
Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında, bir ticari taksi sürücüsünün araç içerisinde kontrolsüz davranışlar sergilediğine dair görüntülerin paylaşılması üzerine Güngören Posta Caddesi’nde tespit edilen A.K. isimli sürücü yakalanmıştır." denildi. Sürücüye idari para cezası uygulanırken, aracın otoparka çekildiği bildirildi.
Ayrıca, taksicinin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildiği ve hakkında adli işlem başlatıldığı da belirtildi.