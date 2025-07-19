Evli Olduğu Erkeği Tüfekle Vurdu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü. Kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Evli Olduğu Erkeği Tüfekle Vurdu
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde F.O. isimli kadın, ile 29 yaşındaki evli olduğu erkek Şükrü O. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.O., evde bulunan tüfekle eşine ateş etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şükrü O’nun hayatını kaybettiğini belirledi. F.O., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çiftin bir çocuğu olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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