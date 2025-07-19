3 Yıllık Cinayet Sırrını Ormanda Bulunan Delil Çözdü! Aysun Kayıp Değilmiş, Öldürülmüş… En Yakını Tutuklandı

Muğla’da 3 yıl önce kaybolan Aysun Derse’nin 2 kayınbiraderi ve eşinin amcasının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Korkunç cinayetin ortaya çıkmasının ardından 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

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3 Yıllık Cinayet Sırrını Ormanda Bulunan Delil Çözdü! Aysun Kayıp Değilmiş, Öldürülmüş… En Yakını Tutuklandı
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2022 yılının Nisan ayında kaybolan Aysun Derse ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

KEMİKLERİ BULUNDU

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, ekipler 12 Haziran'da Fethiye ilçesinde ormanda çalışma yaptı. İncelemelerde Aysun Derse'ye ait kemik parçaları ve kıyafetler bulundu.

3 Yıllık Cinayet Sırrını Ormanda Bulunan Delil Çözdü! Aysun Kayıp Değilmiş, Öldürülmüş… En Yakını Tutuklandı - Resim : 1

KAYIP DEĞİLMİŞ, ÖLDÜRÜLMÜŞ

Deliller sonrasında Aysun Derse'yi eşi Metin Derse, 2 kayınbiraderi ve eşinin amcasının oğlunun öldürdüğü tespit edildi.

3 Yıllık Cinayet Sırrını Ormanda Bulunan Delil Çözdü! Aysun Kayıp Değilmiş, Öldürülmüş… En Yakını Tutuklandı - Resim : 2

10 GÖZALTI

Korkunç cinayete ilişkin Antalya, Diyarbakır, Elazığ ve Mersin'de eş zamanlı düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

3 Yıllık Cinayet Sırrını Ormanda Bulunan Delil Çözdü! Aysun Kayıp Değilmiş, Öldürülmüş… En Yakını Tutuklandı - Resim : 3

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 belgesiz av tüfeği, 2 belgeli av tüfeği ve 47 tabanca mermisi ele geçirildi. 10 şüpheliden Metin Derse ile 2 kardeşi ve amcasının oğlu tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Muğla kayıp
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