Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı,4 Yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı,4 Yaralı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Uzunçiftlik Mahallesi Akmeşe Uzunçiftlik Yolu ile Güzel Sokak'ın kesiştiği kavşakta kaza meydana geldi. C.I. idaresindeki otomobil ile O.B. yönetimindeki otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü C.I. ve yanında bulunan F.I. ile diğer otomobildeki E.F.B. ve K.B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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