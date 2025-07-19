Bursa Trafiğinde Tehlikeli Oyun

Bursa’da çocukların otobüsün arkasına patenle tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi.

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Bursa Trafiğinde Tehlikeli Oyun
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Bursa’da çocukların otobüsün arkasına patenle tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. Bursa’da bir grup çocuk, ayaklarındaki patenlerle seyir halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerledi. O anlar çocuklardan biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, çocukların hiçbir güvenlik önlemi almadan otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yaptığı görülüyor. Durumu fark eden bazı sürücüler de korna çalarak çocukları uyardı.

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Kaynak: İHA

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