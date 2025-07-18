Ankara’da Sağanak Hayatı Felç Etti: Alt Geçitleri Su Bastı, Trafik Kilitlendi
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve alt geçitleri suyla doldurdu, trafik aksadı. Su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Vali Vasip Şahin, ekiplerin sahada müdahale ettiğini ve durumun kontrol altında olduğunu açıkladı.
Başkent Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle yoğun trafiğin yaşandığı bölgelerde ulaşım aksarken, bazı alt geçitler ve cadde-sokaklar suyla doldu.
Sağanak nedeniyle oluşan su birikintileri, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Su altında kalan yollarda bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Kentin çeşitli noktalarında ulaşım zaman zaman tamamen durdu.
İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ
Yağışın etkili olduğu saatlerde bir binanın istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu park halindeki bir otomobilde hasar meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.
EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR
Ankara Valisi Vasip Şahin, sağanak sonrası yaptığı açıklamada, "Şu anda çok ciddi bir sıkıntı yok. Bir iki alt geçitte su dolması var, ekiplerimiz müdahale ediyor. İnşallah ciddi bir kriz olmadan atlatacağız" dedi.
Kaynak: AA-DHA-İHA